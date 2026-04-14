Ya ha entrado en vigor: ayuda de 110 euros para jóvenes malagueños que hayan aprobado el carnet de conducir

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha abierto una convocatoria de ayudas de 110 euros para jóvenes que hayan aprobado el carné de conducir. La ayuda está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que hayan obtenido el permiso desde el 1 de septiembre de 2025. Se concederán 682 ayudas, con un presupuesto total de 75.020 euros, para sufragar gastos de cualquier tipo de permiso de conducir. Criterios socio-familiares como ser demandante de empleo, familia numerosa o discapacidad serán valorados en la concesión de las ayudas.

Los jóvenes malagueños que hayan obtenido recientemente el carné de conducir ya pueden optar a una nueva línea de ayudas municipales para aliviar el coste de la formación. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Juventud, ha abierto la convocatoria del programa ‘Málaga Conduce’, dotado con más de 75.000 euros.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril, permitirá beneficiar a un total de 682 jóvenes.

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica municipal, en el apartado de ‘Trámites y Gestiones/Juventud’, aunque también se podrán formalizar de manera presencial en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC).

Asimismo, la información detallada y los formularios están disponibles en la web del Área de Juventud, dentro del apartado ‘Ayudas y Premios’.

El objetivo de estas ayudas es contribuir a sufragar los gastos derivados de la obtención del permiso de conducir, independientemente de su modalidad. De este modo, la convocatoria incluye desde permisos para ciclomotores o turismos hasta licencias profesionales, así como autorizaciones para vehículos agrícolas y de movilidad reducida.

El programa cuenta con una dotación económica de 75.020 euros, que se distribuirán en 682 ayudas individuales de 110 euros cada una.

Podrán optar a ellas jóvenes de entre 18 y 35 años que hayan obtenido la calificación de apto en las pruebas teóricas y prácticas del carné de conducir por parte de la Jefatura Provincial o Local de Tráfico desde el 1 de septiembre de 2025.

Se convoca para ayudar a sufragar los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir (AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E y licencias LVA y LCM para vehículos agrícolas y de movilidad reducida, respectivamente).

En el baremo para su obtención, además, se tendrán en cuenta criterios socio-familiares como estar inscrito como demandante de empleo, pertenecer a familia numerosa o acreditar un grado de discapacidad superior al 33%, entre otros.