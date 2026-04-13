La transformación de El Bulto entra en su fase decisiva: Málaga abre el camino a la gran torre de Zaha Hadid y Sierra Blanca

Torre de viviendas diseñado por el estudio Zaha Hadid para la propuesta de Sierra Blanca Estates en El Bulto.

Las claves nuevo Generado con IA La transformación de los terrenos de El Bulto en Málaga entra en su fase decisiva con la selección del proyecto de Sierra Blanca Real Estates. El plan incluye una torre residencial de 23 plantas diseñada por el estudio de Zaha Hadid, con 153 viviendas exclusivas. La ordenación incorpora dos edificios de nueve plantas con 80 viviendas protegidas y la reubicación del centro Cottolengo en una moderna instalación. El proyecto prevé una manzana dotacional de más de 21.000 m² y un nuevo campo de fútbol sobre un aparcamiento subterráneo.

La transformación definitiva de los terrenos de El Bulto, que viene gestándose desde hace años, entra en su fase definitiva.

Tras superar la primera criba administrativa, con la selección de la propuesta técnica presentada por Sierra Blanca Real Estates para la construcción de una gran torre de 23 plantas diseñada por el estudio de Zaha Hadid, la ambiciosa operación progresa y entra de lleno en la segunda etapa.

La Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar en su próxima sesión, que tiene lugar este jueves, ratificar la selección de la alternativa técnica de Euro Andalucía Eventos, S.A. (Sierra Blanca Estates), al tiempo que dará luz verde a la próxima licitación pública de la intervención.

En este caso, una vez publicado en la plataforma de contratación, se abrirá el plazo para que todas las empresas interesadas puedan presentar sus proposiciones jurídico-económicas.

Aunque de facto existe la opción de que el adjudicatario del desarrollo final ya acordado en El Bulto sea otra entidad, Sierra Blanca Estates parte con la ventaja de haber diseñado el tablero de juego.

Detalles de la ordenación

La propuesta de ordenación del sector Ferrocarril del Puerto, que cuenta con 47.000 metros de extensión, tiene como gran protagonista una torre de uso residencial, con capacidad para 153 viviendas exclusivas.

Según la directora del estudio Zaha Hadid, Manuela Gatto, el diseño de la edificación busca una "transición fluida" donde la base se ancla al contexto urbano actual mientras la forma se eleva gradualmente hacia el cielo malagueño.

Pero el plan no solo contempla el lujo. La ordenación incluye dos inmuebles de nueve plantas con 80 VPO. A esto se suma el traslado del centro Cottolengo a una nueva construcción moderna dentro de la parcela para garantizar su continuidad.

Otro elemento significativo es una manzana dotacional interior de más de 21.000 metros cuadrados y un nuevo campo de fútbol que se construirá sobre un aparcamiento subterráneo.

Una vez adjudicado, el Agente Urbanizador deberá presentar los instrumentos de ordenación detallada, incluyendo el Avance del Plan de Reforma Interior y el Proyecto de Urbanización, para que la torre de Zaha Hadid comience a ser una realidad de hormigón y cristal.