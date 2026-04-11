Cursos gratis en Málaga con prácticas en empresas y beca: así puedes apuntarte a Aquileo+

Las claves nuevo Generado con IA El proyecto Aquileo+ ofrece 125 cursos gratuitos en Málaga para desempleados en situación de vulnerabilidad, con prácticas en empresas y una beca de asistencia de 13,45 euros diarios. La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y el Ayuntamiento de Málaga, con un presupuesto de casi 10 millones de euros hasta 2026. Los cursos están orientados a empleos con alta demanda local, como atención al cliente, restauración, servicios administrativos, limpieza, mantenimiento y tiempo libre educativo. El 20% de las plazas está reservado para personas empadronadas en Palma-Palmilla y el programa prioriza a parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad y migrantes.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), mantiene en marcha la nueva edición del Proyecto Aquileo+, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que ofrece formación gratuita, prácticas en empresas y becas de asistencia a cerca de 1.875 personas desempleadas en situación de vulnerabilidad.

Este programa se configura como uno de los ejes centrales de la política de empleo local para el periodo 2025‑2026, con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros.

El Consistorio destina 9.999.549 euros a Aquileo+, de los cuales un 85% procede del FSE+ y el 15% restante del propio Ayuntamiento de Málaga. Esta inversión se concreta en 125 cursos presenciales distribuidos en distintos itinerarios, con plazas activas hasta junio de 2026 según la convocatoria abierta en enero.

Algunos de los cursos de Aquileo+.

La oferta se articula en certificados y programas profesionales reconocidos, pensados para vincularse directamente a empleos con alta demanda en el entorno local.

Cursos concretos y becas de asistencia

Entre los itinerarios que ya figuran en la oferta de Aquileo+ se encuentran, por ejemplo, Atención al Cliente con Técnicas Administrativas, HOTR0208 – Operaciones básicas de restaurante y bar, ADGG0408 – Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, o SSCB0209 – Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

También están disponibles formaciones como Conserje‑Mantenedor de Edificios, SSCM0108 – Limpieza de superficies y mobiliario, así como programas más especializados, como el SSCE0110 – Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional, orientado a quienes quieren formar dentro del SENFEP.

Todos estos cursos incluyen prácticas no laborales en empresas y, cuando se cumplen los requisitos, el alumnado puede percibir una beca de asistencia de 13,45 euros diarios, que ayuda a compensar el desplazamiento y el tiempo dedicado a la formación.

La combinación de conocimientos teóricos, experiencia práctica y apoyo económico convierte Aquileo+ en un itinerario muy atractivo para personas alejadas del mercado laboral.

Público prioritario y Palma‑Palmilla

El programa se dirige a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo que pertenecen a perfiles con dificultades de acceso al mercado laboral: parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y personas de origen extranjero empadronadas en Málaga.

Además, al menos un 20% de los itinerarios se reserva para personas empadronadas en la barriada de Palma‑Palmilla, con el objetivo de impulsar la inserción laboral en una de las zonas con mayores tasas de desempleo de la ciudad.

Cómo se adapta al año 2026

La edición de 2026 mantiene la estructura del proyecto, pero ajusta plazos y fechas al calendario actual: las inscripciones se abrieron el 13 de enero y se mantienen abiertas en distintas ediciones de curso hasta el 5 de junio, según el itinerario.

El IMFE gestiona la matrícula a través de su web oficial, donde se detallan horarios, centros, número de plazas y requisitos específicos de cada curso, lo que permite a los interesados localizar la formación más adecuada a su perfil.

Para quienes buscan una salida laboral clara, Aquileo+ ofrece una ruta muy concreta: formarse en itinerarios como atención al cliente, restaurante y bar, servicios administrativos, limpieza, mantenimiento o tiempo libre educativo, practicar en empresas reales y, si lo cumplen, acceder a una beca que facilita hacer compatible la formación con su situación personal.

Pasos

Si estás interesado en apuntarte a los cursos de Aquileo+ en Málaga, el proceso es sencillo pero va siempre por la vía del IMFE y de la condición de desempleada inscrita como demandante de empleo.

Requisitos básicos

Ser persona desempleada e inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Pertenecer a colectivos más alejados del mercado laboral (paro de larga duración, mayores de 45 años, discapacidad, migración, etc.), según el perfil del programa.

Inscribirse

Entrar en la web del IMFE del Ayuntamiento de Málaga y buscar la sección de “Próximos cursos” o “Formación / Proyecto Aquileo+”. Seleccionar un itinerario de Aquileo+ (por ejemplo, Atención al Cliente, Operaciones de restaurante y bar, servicios administrativos, etc.) y ver su plazo de inscripción, que en muchos casos está abierto desde enero o febrero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, según la edición. Rellenar la ficha de inscripción online que aparece en la ficha del curso, con datos personales, número de demandante de empleo y preferencias de horario o centro. Esperar la convocatoria: si hay más interesados que plazas, el IMFE suele ordenar por puntos de vulnerabilidad y por orden de preinscripción; quienes resulten admitidos reciben información sobre horario, centro y beca de 13,45 € al día si cumplen los requisitos de asistencia y compromisos.

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