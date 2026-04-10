DIA abre supermercado en la avenida Carlos Haya: ocupará el antiguo local de Agival

Imagen del local donde DIA abrirá su nuevo supermercado en la avenida Carlos Haya de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA DIA abrirá un nuevo supermercado en el número 41 de la avenida Carlos Haya, ocupando el antiguo local de Agival en Málaga. La apertura refuerza la presencia de DIA en Málaga capital, sumando 33 supermercados en la ciudad y 92 en la provincia. El nuevo establecimiento ofrecerá mayor conveniencia a los vecinos de la zona, situada en un área comercial con alta competencia. DIA registró un beneficio neto consolidado de 129 millones de euros en 2025, con España aportando la mayor parte del crecimiento.

La cadena de supermercados DIA refuerza su presencia en Málaga capital con la apertura de un nuevo establecimiento en el número 41 de la avenida Carlos Haya.

Este local, que durante años acogió la conocida tienda de suministros Agival, se integra en un eje comercial clave próximo a calles como Martínez Maldonado y Mármoles, donde ya operan varias tiendas similares.

DIA cuenta ya con 33 supermercados en la capital de la Costa del Sol y vendrá a sumarse a los 92 que tiene en la provincia y a los más de 500 en Andalucía.

La apertura responde a la estrategia de expansión de la cadena, que busca potenciar la proximidad y conveniencia para los consumidores locales.

Beneficios para los vecinos

La nueva tienda va a ofrecer a los residentes de la zona una opción adicional de compra diaria en un punto de alta afluencia, mejorando la oferta comercial.

En esta misma avenida destacan competidores como Carrefour Express (nº 77), consolidando a Carlos Haya como referente de servicios básicos en el barrio.

DIA no ha precisado aún la fecha exacta de inauguración. No obstante, los trabajos de adecuación del inmueble son evidentes. De hecho, se estima que la operación puede quedar completada en unas semanas.

De acuerdo con los datos conocidos a principios de año, DIA registró un beneficio neto consolidado de 129 millones de euros en 2025, impulsado por España, donde el beneficio neto alcanzó los 166 millones (casi el triple que en 2024).

Las ventas brutas bajo enseña fueron de 7.076 millones de euros a nivel grupo (+2,5% interanual), con España contribuyendo 5.565 millones (+8,6%).