Dentro de la "cueva" del Metro de Málaga en Hilera: así avanza la obra bajo tierra

Rampa de acceso a la "cueva" del Metro de Málaga en la calle Hilera.

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga avanza con las obras bajo tierra en la calle Hilera, mientras continúan excavaciones arqueológicas que han revelado una necrópolis romana. Actualmente, los trabajos se centran en el tramo de Eugenio Gross, con dos máquinas pantalladoras de más de 100 toneladas esenciales para la construcción del túnel. La reurbanización de Hilera sigue sin fecha debido al valor histórico de los hallazgos arqueológicos y la prolongación de las excavaciones. Se prevé que antes de fin de año estén en marcha los tres subtramos del ramal al Hospital Civil, estimando la finalización de la infraestructura para la segunda mitad de 2029, si no hay retrasos.

El Metro de Málaga empieza a excavar su cueva en la calle Hilera.

Aunque con un calendario aún incierto, con el condicionante extremo que implica la extraordinaria excavación arqueológica que se acomete desde hace meses en la primera de las tres piezas que componen el trazado del suburbano hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, la maquinaria no se detiene.

Con el freno de mano echado en el tajo que se extiende entre la estación Guadalmedina y el cruce de Hilera con Santa Elena, los trabajos avanzan a buen ritmo en el segundo tramo, que toca de lleno la calle Eugenio Gross.

Dos máquinas pantalladoras asoman en forma de gigantes de acero de más de 100 toneladas de peso en el horizonte de esta arteria urbana. Su función es esencial en la construcción del futuro túnel, por el que nunca antes del año 2030 deberán pasar los trenes del ferrocarril urbano.

Para dar constancia del avance en las operaciones, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, acompañada de la consejera de Economía, Carolina España, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado este viernes el tajo.

El punto elegido es sobre el que quedará localizada la estación Hilera, una de las tres paradas contempladas en el recorrido hacia la zona norte.

La realidad actual del Metro es la de una infraestructura que avanza en su cuerpo intermedio, coincidente con el tramo de Eugenio Gross, mientras se mantiene a la espera de reactivar las tareas en Hilera y de que finalice el proceso de contratación del trazado final, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo.

El principal interrogante que pesa sobre esta parte de la infraestructura se focaliza sobre la labor arqueológica, que ha permitido sacar a la luz una necrópolis romana de enorme extensión y valor histórico.

Justamente, la importancia del hallazgo obliga a extender en el tiempo las excavaciones. De hecho, ni en el seno de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se sabe con certeza cuánto será posible afrontar la reurbanización de Hilera, en obras desde hace algo más de dos años.

"No hay fecha cierta para la reurbanización", confirma Mario García, director de obra de la Prolongación Metro Málaga, quien remarca: "Trabajamos todo lo posible donde podemos".

Todos los tramos en obras

El objetivo que se ha marcado la Consejería de Fomento es que antes de acabar el año puedan estar en desarrollo los tres subtramos del ramal al Civil. Algo factible si se tiene en cuenta que ya ha entrado en la fase final de análisis la adjudicación del tajo entre Eugenio Gross y Blas de Lezo. De facto, ya existe una propuesta de adjudicación en favor de la empresa Sando.

De confirmarse esta previsión, el calendario de ejecución material de la infraestructura y superestructura, incluyendo la estación que tendrá acceso directo al Virgen de la Esperanza, incluye un plazo de 36 meses. Esto nos lleva a la segunda mitad de 2029 si no hay retrasos.

Pero en los años próximos han de afrontarse otros contratos vinculados con instalaciones y comunicaciones, entre otros, que son esenciales y que extenderán el tiempo de finalización del trazado.