La Policía Nacional detiene a dos jóvenes que cometían robos en viviendas de Miraflores mientras los dueños dormían

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por robos en viviendas habitadas en Miraflores, Málaga. Utilizaban el modus operandi del resbalón y el impresioning para acceder a las casas mientras los dueños dormían. En dos de los intentos de robo fueron sorprendidos por las víctimas y no lograron consumar el delito. La investigación permitió identificar y arrestar a los autores, uno de 23 y otro de 18 años, que ya han ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes que cometían robos en viviendas mientras los dueños dormían. Se les imputan tres robos con fuerza en viviendas habitadas mediante el modus operandi del resbalón (abrir puertas que no están cerradas con llave con un trozo de plástico) y el método impresioning. Tras su puesta a disposición, la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión para ambos.

Según informan fuentes policiales, en dos de los asaltos no lograron consumar su cometido, ya que fueron sorprendidos por las víctimas. La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga y se inició a principios del mes de marzo al producirse un robo en vivienda en el Distrito de Bailén-Miraflores de la capital malagueña, aprovechando horas de la madrugada en las que los moradores dormían y actuando, esta vez, un varón encapuchado.

Días después, esta vez el mismo ladrón acompañado de un segundo autor trató de perpetrar otros dos delitos en la misma zona, aunque en esta ocasión no lograron consumar su cometido, ya que fueron sorprendidos por las víctimas en el momento en el que trataban de acceder a la vivienda; de nuevo, iban ataviados con prendas para cubrir su rostro.

Tras analizar el modus operandi y la zona de actuación de los autores, los investigadores consideraron que los ladrones conocían perfectamente el barrio. Al examinar en profundidad los perfiles delincuenciales con las señas de la autoría lograron perfilar a un candidato sospechoso, verificando que efectivamente era el autor en solitario del primero de los robos mencionados, un joven de 23 años de edad, que poco después se habría asociado con otro varón de 18 años para seguir delinquiendo en esta misma línea.

Los agentes detuvieron a los dos jóvenes ladrones y tras el registro domiciliario se incautaron documentos sustraídos en los robos, teléfonos móviles, útiles de apertura e indumentaria para cometer los ilícitos penales. Los investigadores del caso tenían la convicción de que ambos habían iniciado un camino delictivo y que iban a aprovechar el periodo de Semana Santa para acrecentar su actividad criminal. Unos planes que gracias a la actuación policial quedaron frustrados, y que les ha llevado a prisión tras serle decretada esta medida por parte de la Autoridad Judicial.