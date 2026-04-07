Violencia en Málaga: un hombre apuñala a los padres de su expareja en Las Castañetas
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación tras el altercado, ocurrido el pasado sábado. El presunto agresor hirió a los padres de su expareja, que fueron trasladados a un centro sanitario.
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Un hombre fue detenido en Málaga tras apuñalar presuntamente a los padres de su expareja en la zona de Las Castañetas.
El ataque ocurrió en una vivienda el sábado sobre las 18:00 horas, cuando el sospechoso irrumpió armado con intención de agredir a los presentes.
Los heridos, un hombre de 51 años y una mujer de 48, fueron trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica.
Durante la intervención policial se incautó una escopeta y se detuvo también al padre de la joven por quebrantar una orden de alejamiento con su esposa.
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con un altercado en una vivienda en Málaga en el que un hombre, presuntamente, hirió con un arma blanca a los padres de su expareja, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar en Las Castañetas, en Málaga capital, el pasado sábado sobre las 18.00 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando del suceso. Así, de inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional y los servicios sanitarios.
Al parecer, el hombre irrumpió en la casa donde estaba su expareja y más personas, entre ellas, los padres de la mujer, con la intención, según relataron las víctimas, de agredir con un arma blanca a todos los presentes.
Tras el altercado, y según las fuentes consultadas, resultaron heridos de diversa consideración un hombre de 51 años y una mujer de 48, que son los padres de la expareja.
Los heridos fueron trasladados a un centro sanitario y los agentes, además, detuvieron al padre de la joven, herido en el altercado, por quebrantamiento de una orden de alejamiento con la otra víctima, su mujer.
De igual modo, en el operativo, los agentes intervinieron en el domicilio una escopeta. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.