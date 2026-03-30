Grave colisión entre tres coches en Málaga: hay cinco heridos, tres de ellos hospitalizados

Las claves nuevo Generado con IA Cinco personas resultaron heridas en una colisión entre tres coches en la calle Poeta Edelmira Guerrero, en el distrito de Churriana, Málaga. Tres de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital tras el accidente, que ocurrió a las 22:40 horas del domingo. En el siniestro fue necesaria la intervención de bomberos para liberar a una persona que había quedado atrapada. Los heridos son tres mujeres, dos de 27 y una de 45 años, y dos hombres de 25 y 26 años.

Cinco personas han resultado heridas en un grave accidente ocurrido en la noche de este domingo en la provincia de Málaga.

De acuerdo con los datos aportados este lunes por el servicio de emergencias 112, tres de los afectados en el siniestro han tenido que ser trasladados a un hospital.

El accidente ocurrió a las 22:40 horas del domingo en la calle Poeta Edelmira Guerrero, en el distrito de Churriana.

A esta hora, el 1-1-2 atendió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión de tres turismos en la que había heridos y al menos una persona atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, bomberos y Policía Local.

Fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a la persona que estaba atrapada. Los heridos son tres mujeres, dos de 27 y otra de 45 años, y dos varones de 25 y 26 años.