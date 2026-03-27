¿Vas a las procesiones en autobús?: estas líneas de la EMT cambian su recorrido por reparación de una tubería

Las claves nuevo Generado con IA Las líneas de autobús 1, C2, 37 y Nocturno 2 de la EMT modificarán su recorrido por obras de reparación en la calle Pedro de Quejana. El cambio de itinerario afecta los días de procesiones: Domingo de Ramos y Martes Santo desde las 14:00, y Miércoles y Viernes Santo desde las 16:00. Durante las obras, el tráfico estará cortado en la calle Ferrándiz, sentido Centro, entre paseo Salvador Rueda y calle Pedro de Quejana, solo accesible para residentes. La reparación de la tubería tiene una duración estimada de entre una semana y diez días, según el avance de las obras.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha informado de las afectaciones a la movilidad con motivo de los trabajos de reparación que se están llevando a cabo por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de la conducción de la red arterial de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana (distrito Centro), y que ha provocado daños en la calzada.

En concreto, esta incidencia afectará a los desvíos habituales previstos para las líneas de la EMT con motivo del paso de procesiones en calle Victoria durante la Semana Santa, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, las líneas 1, C2, 37 y Nocturno 2 (en sentido Fuente Olletas) modificarán su itinerario con el siguiente recorrido:) Paseo Réding, Paseo de Miramar, avenida Mayorazgo, Camino de los Almendrales para acceder a Fuente Olletas.

De acuerdo con la previsión de procesiones, el corte de la calle Victoria y la modificación del itinerario de los autobuses, se producirán el Domingo de Ramos y el Martes Santo, a partir de las 14.00 horas; y el Miércoles y Viernes Santo, a partir de las 16.00 horas.

Estos horarios tienen carácter estimado y podrán sufrir modificaciones en función de las indicaciones de la Policía Local. Se recomienda a los usuarios del transporte público que planifiquen sus desplazamientos con antelación y consulten los canales oficiales de información para conocer el estado actualizado del servicio.

Por su parte, los trabajos de reparación que se están llevando a cabo tienen una duración estimada de entre una semana y diez días, pudiendo sufrir modificaciones en función del desarrollo de las obras.

Durante este periodo, el tráfico permanecerá cortado en la calle Ferrándiz, sentido Centro, desde el paseo Salvador Rueda hasta la calle Pedro de Quejana, que queda habilitada sólo para residentes. La circulación desde el Paseo Salvador Rueda sentido Centro está siendo desviada hacia Sierra del Co.