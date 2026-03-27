El Cautivo ya tiene el suelo para su nueva Casa Hermandad: Málaga se lo cede gratis por 75 años

Los tronos de Cautivo y Trinidad, en su casa hermandad. Cautivo y Trinidad

Las claves nuevo Generado con IA La Cofradía de El Cautivo recibe del Ayuntamiento de Málaga una parcela para construir su nueva casa hermandad. La concesión gratuita del suelo tiene una duración de 75 años y abarca 811,38 metros cuadrados en el barrio de la Trinidad. El terreno, antes propiedad de la Junta de Andalucía, formaba parte del plan de viviendas protegidas, pero fue cedido tras un acuerdo entre Junta, Ayuntamiento y la hermandad. La permuta de suelo entre administraciones permitió que la cofradía solicitara y recibiera la cesión en junio de 2022, formalizándose el acuerdo en 2024.

La Cofradía de El Cautivo ya tiene en sus manos el suelo sobre el que podrá levantar su nueva casa hermandad.

Tras años de proceso administrativo y urbanístico, el Ayuntamiento de Málaga acaba de dar luz verde este viernes a la concesión demanial de la parcela, adjudicada de manera directa y gratuita a la entidad cofrade.

De acuerdo con los datos aportados por el Consistorio, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local afecta a un terreno localizado en el barrio de la Trinidad. En concreto, entre la plaza de San Pablo, números 5, 6 y 7; calle Jara, 19 y 21, y la calle Zamorano, 20, 22, 24 y 26.

El inmueble era propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) hasta el pasado mes de febrero, cuando se formalizó la permuta de suelo en favor del Ayuntamiento. En contraprestación, el organismo autonómico recibió un suelo en la calle Pilar Lorengar (con capacidad para 24 VPO).

Las ocho parcelas catastrales recogidas en esta concesión suman 811,38 metros cuadrados, con un techo edificable de 1.509,20 metros. El plazo de concesión es de 75 años.

Se da la circunstancia de que la parcela que ahora se entrega a El Cautivo estaba incluida por la Junta de Andalucía en su plan de construcción de viviendas protegidas en el barrio.

Pese a la necesidad apremiante de vivienda a precio asequible, la Junta y el Ayuntamiento avalaron la idea de entregar los terrenos a la cofradía, que solicitó su cesión en junio de 2022.

Posteriormente, en marzo de 2024, la propuesta tuvo continuidad con la firma de un protocolo entre la Junta, el Consistorio y la hermandad para avanzar en este camino.