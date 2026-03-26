Ni Expo ni Agencia del Medicamento ni Autoridad Aduanera: a Málaga se le resiste el escaparate internacional

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ha vuelto a quedarse fuera como sede de la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea, sin superar siquiera la primera fase del proceso. La ciudad ya había perdido anteriormente la oportunidad de acoger eventos y organismos internacionales como la Expo Internacional, la Capitalidad Cultural Europea y la Agencia Europea del Medicamento. El rechazo ha provocado un nuevo conflicto institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno central sobre las causas del fracaso de la candidatura. Como único reconocimiento reciente, Málaga fue Capital Europea de Turismo Inteligente en 2020-2021 junto a Gotemburgo.

Ni el carácter cosmopolita, ni su condición de urbe abierta al mundo desde hace más de 3.000 años, ni su capacidad de acoger a ciudadanos de más de 160 nacionalidades, son suficientes ingredientes para que Málaga alcance una nueva dimensión internacional.

Justo esta era la aspiración con la que la capital de la Costa del Sol, con el apoyo del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, buscaba convertirse en la primera sede de la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

El resultado final, como ya ocurriera hace ahora casi tres años con la Expo Internacional, o mucho antes en el tiempo con la Capitalidad Cultural y la Agencia del Medicamento, ha sido adverso. De nuevo Málaga se queda a medio camino.

En esta ocasión, el proyecto malagueño no superó siquiera el corte inicial, lo que pone en evidencia la escasa consistencia de la propuesta frente a otros adversarios como Roma o Lille que, por el contrario, sí alcanzaron la votación final.

No es la primera ocasión en la que Málaga sufre por no ser elegida. Algo más de tres lustros pasaron desde cuando, en 2010, se topó de lleno con el rechazo para convertirse en la Capital Cultural de Europa en 2016. Aquel reconocimiento cayó en manos de San Sebastián junto con Breslavia (Polonia).

Algo más compleja fue la situación vivida en 2017. Reino Unido se encontraba en pleno proceso de desvinculación de la Unión Europea tras haber celebrado el Brexit un año antes. En este contexto, la Agencia Europea del Medicamento decidió abandonar Londres, generando expectativas entre varias localidades interesadas en acoger la sede. Entre ellas, Málaga.

La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy fue la de dar su apoyo a Barcelona. Y Málaga se quedó sin ser la sede.

La Ciudad Condal también fue merecedora de otro acontecimiento al que aspiraba Málaga: la 37 edición de la Copa América de Vela celebrada en 2024. El comité organizador de la competición dejó fuera a Cork (Irlanda), Jeddah (Arabia Saudí) y a Málaga.

A finales de 2024, Málaga se topó con otro rechazo: ser Capital Europea de la Juventud en 2027. El cúmulo de malas noticias solo tiene como pequeño consuelo haber sido designada Capital Europea de Turismo Inteligente en 2020-2021 junto a Gotemburgo (Suecia).

El rechazo a Málaga ha generado un nuevo conflicto institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno.

Si por un lado, el alcalde, Francisco de la Torre, ha relacionado el fracaso de la candidatura con el escaso apoyo del presidente, Pedro Sánchez, en contraste con el "enorme interés" mostrado por Emmanuel Macron y Giorgia Meloni; por el otro, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, lo ha hecho con la decisión de Málaga de renunciar al Mundial de Fútbol 2030.