Detenido tras enfrentarse a la Policía en un control contra talleres ilegales en el Polígono Guadalhorce

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 26 años fue detenido en el Polígono Guadalhorce por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. La Policía Local realizaba un control contra talleres ilegales de reparación de vehículos en la vía pública. El detenido se negó a identificarse, incitó a otras personas contra los agentes y portaba un destornillador. Tras ser reducido, fue trasladado a dependencias policiales y se tramitaron denuncias administrativas por la actividad ilegal.

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un joven de 26 años como presunto responsable de delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

La intervención se produjo el pasado viernes, 6 de marzo, en torno a las 12.40 horas, en la carretera Azucarera-Intelhorce, a la altura de la zona de desguaces situada junto al parque empresarial Guadalhorce.

Los agentes, integrados en un dispositivo de control sobre actividades vinculadas a la reparación ilegal de vehículos en la vía pública, localizaron a varias personas que estaban realizando este tipo de trabajos en plena calle.

Cuando procedieron a identificarlos, uno de los implicados se negó de forma reiterada a facilitar sus datos personales. Al mismo tiempo, comenzó a gritar e incitar al resto contra la actuación policial, lo que provocó que varios de ellos se colocaran alrededor de los agentes, obligándolos a intervenir para apartarlos.

Según ha informado la Policía Local, el individuo portaba un destornillador, que le fue retirado mientras ofrecía resistencia. Durante el forcejeo, llegó a lanzar un manotazo a uno de los agentes y continuó oponiéndose activamente hasta que fue finalmente reducido.

Tras estos hechos, fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial. Asimismo, los agentes tramitaron las correspondientes denuncias administrativas por la realización de esta actividad ilegal.