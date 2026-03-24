140 contenedores, 4.500 papeleras y 10.000 ceniceros: así se prepara Málaga para una Semana Santa "limpia"

Las claves nuevo Generado con IA Un dispositivo de 450 personas prepara Málaga para la Semana Santa, incluyendo operarios municipales, Limasam y el área de Playas. Se instalarán 140 contenedores, 4.500 papeleras de cartón y se repartirán 10.000 ceniceros portátiles para mantener la ciudad limpia. Se reforzarán los servicios de limpieza, iluminación, aseos públicos y seguridad en el recorrido procesional y playas durante toda la semana. El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías ofrecerán una señal única de televisión para retransmitir las procesiones con mayor calidad.

Un dispositivo integrado por cerca de 450 personas trabaja ya en la preparación de Málaga para la Semana Santa. En él participan operarios municipales y personal de los Servicios Operativos, Limasam y el área de Playas, que desde hace días acondicionan la ciudad de cara a una de las semanas más importantes, con decenas de procesiones en sus calles.

Desde Servicios Operativos, el trabajo se centra tanto en los preparativos previos como en la atención de incidencias durante la Semana Santa, con equipos de distintas especialidades desplegados en los recorridos procesionales.

En estos días, los operarios están retirando elementos que dificultan el paso de los tronos, como señales, papeleras o maceteros, además de desmontar pivotes, instalar vallados de seguridad y colocar infraestructuras necesarias en los itinerarios.

A ello se suma el engalanado de más de 500 balcones del recorrido oficial, con más de 6.000 metros de tela y elementos decorativos que acompañarán el paso de las cofradías.

El dispositivo incluye también la instalación de 22 aseos públicos desmontables y gratuitos, seis de ellos accesibles, repartidos en distintos puntos del centro, que complementan los servicios fijos existentes en la zona.

En materia de iluminación, se están elevando cables y reforzando puntos clave, como el entorno de la Catedral, donde se instalarán nuevos proyectores para mejorar la visibilidad del atrio.

Durante toda la Semana Santa, habrá un retén diario de electricistas y oficiales de oficio que actuará ante cualquier incidencia, operativo desde la salida del primer trono hasta el encierro del último, con contacto directo para las cofradías.

En paralelo, Limasam desplegará un refuerzo especial de limpieza que alcanzará los 310 operarios diarios en los momentos de mayor actividad, con 109 vehículos y servicio ininterrumpido durante las 24 horas.

El dispositivo se organiza en turnos de noche, mañana y tarde para cubrir la limpieza tras las procesiones, la preparación previa y el mantenimiento continuo de las zonas más transitadas.

Además, se instalarán 140 contenedores y 4.500 papeleras de cartón en el centro, junto al reparto de 150.000 bolsas en las zonas de sillas y tribunas, y la colocación de puntos de recogida específicos en varios enclaves.

En las playas, el servicio se refuerza hasta niveles de temporada alta, mientras que el Ayuntamiento pondrá en marcha un nuevo sistema para la retirada de la cera basado en un recubrimiento protector del pavimento, desarrollado con la Universidad de Málaga y con propiedades antideslizantes.

También se distribuirán 10.000 ceniceros portátiles a lo largo del recorrido procesional, con el objetivo de reducir residuos en la vía pública.

En el litoral, los servicios de salvamento y mantenimiento funcionarán a pleno rendimiento en las 15 playas de la ciudad, con vigilancia activa entre el 28 de marzo y el 5 de abril, en horario de 11.00 a 19.00 horas.

El dispositivo contará con ocho torres de vigilancia y un equipo de once efectivos, además de medios acuáticos, y se prolongará los fines de semana y festivos hasta mediados de junio.

Por último, el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías repetirán la señal única de televisión para retransmitir las procesiones, con un sistema técnico que permitirá una cobertura más ordenada y de mayor calidad desde distintos puntos del recorrido oficial.