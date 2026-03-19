Del potaje de vigilia al pollo al curry: esto es lo que comerán los policías locales de Málaga esta Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga adjudica a Inforeduc Málaga, S.A.U. el servicio de restauración para la Policía Local en Semana Santa por 27.999 euros. El menú para los agentes incluye buffet de ensaladas, gazpacho diario, dos platos a elegir (con opciones tradicionales y modernas), postre, pan y bebida. Se garantiza la calidad de los alimentos, menús adaptados a alergias o intolerancias, y la prohibición de huevo fresco o nata para evitar intoxicaciones. El comedor estará a menos de 2,5 km de la Jefatura, con turnos de comida y cena, y menús herméticos para agentes en puntos fijos.

El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado a la empresa Inforeduc Málaga, S.A.U. el servicio de restauración para los agentes de la Policía Local que trabajarán en Semana Santa, por un importe de 27.999 euros, impuestos incluidos, tras concurrir como única licitadora al contrato.

El pliego fija un precio unitario máximo de 17 euros por menú, sobre una estimación de 1.647 servicios. ​Más allá de la cifra, el pliego de condiciones que ha regido este servicio detalla con precisión qué van a comer los policías que mantendrán el dispositivo de orden público durante una de las semanas más exigentes del año.

Cada agente tendrá acceso a un buffet de ensaladas con una amplia variedad de ingredientes –lechuga, rúcula, quinoa, arroz y pasta, atún, maíz, cebolla, tomate, tomate cherry, aceitunas verdes y negras, zanahoria, queso, jamón de york, remolacha y huevo cocido–, aliñado con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Además, se servirá gazpacho todos los días como complemento fijo.

​El menú se estructura en dos platos a elegir y un postre, con una guarnición común de pisto manchego disponible diariamente.

Entre los primeros, el pliego recoge propuestas tan reconocibles como potaje de vigilia, sopa de picadillo, lentejas estofadas, cazuela de fideos con marisco, guiso de patatas con carne o crema de verduras, junto a alternativas como pasta carbonara, porra antequerana, wok de verduras con tallarines y pollo, ensalada malagueña, macarrones con salsa boloñesa o canelones de carne gratinados.

En los segundos, la oferta combina carne y pescado: albóndigas en salsa de almendras con patatas fritas, magro con tomate, lomo al Jerez, pollo al curry con arroz salteado, salchichas de pollo encebolladas o contramuslos asados, frente a opciones como pez espada al limón, merluza al horno con verduras, dorada a la roteña, atún encebollado, jibia en salsa o bacalao a la vizcaína con guisantes y jamón.

​El capítulo de postres tampoco es menor: fruta fresca del día, yogures de sabores, tartas caseras, flan, arroz con leche y natillas figuran entre las opciones previstas para cerrar cada servicio.

Las bebidas también están tasadas. Cada menú incluye pan y una bebida a elegir entre una botella de agua mineral de 50 cl, una lata de cerveza sin alcohol o un refresco de cola o naranja de primera marca, siempre envasado y sin grado alcohólico. A ello se suman 200 botellines adicionales diarios de agua mineral de medio litro, que la empresa deberá mantener refrigerados durante todo el servicio.

​El pliego insiste en que todos los alimentos deben ser de primera calidad y elaborados con productos pasteurizados, prohibiendo expresamente el uso de huevo fresco o nata para minimizar el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

También obliga a ofrecer menús específicos para agentes con alergias, intolerancias, problemas digestivos, diabetes o celiaquía.

El contrato no solo regula qué comen los agentes, sino cómo y dónde. El establecimiento debe situarse a menos de 2,5 kilómetros de la Jefatura Central de la Policía Local, disponer de un comedor exclusivo para los funcionarios, al menos 80 plazas de aforo, dos aseos completos y un aparcamiento gratuito cerrado al público con seis plazas para coches y cincuenta para motocicletas, clave en un cuerpo que se desplaza mayoritariamente en moto durante estas fechas.

El servicio se prestará todos los días de Semana Santa en horario de almuerzo (14:00 a 16:00) y cena (20:30 a 00:30), organizados en tres turnos por franja para absorber entre 60 y 70 agentes por turno.

​El contrato prevé también la preparación diaria de menús en recipientes herméticos para aquellos policías que no puedan acudir al comedor por estar en puntos fijos, con un estimado de 60 servicios de este tipo al día y capacidad para hasta 225 si fuera necesario.