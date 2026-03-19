Huelga del Metro de Málaga este viernes: la empresa anuncia servicios mínimos del 50% entre las 19:00 y las 21:00 horas

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga funcionará con servicios mínimos del 50% este viernes entre las 19:00 y las 21:00 horas por una huelga convocada por el comité de empresa. La reducción de frecuencias puede provocar mayores tiempos de espera, especialmente en una franja vespertina con alta demanda debido a la Cuaresma y la Semana Santa. La empresa propuso a los trabajadores un aumento salarial del 28% en cuatro años, mejoras en turnos y condiciones laborales, pero la oferta fue rechazada en asamblea. Metro de Málaga mantendrá informados a los usuarios a través de sus canales habituales durante la huelga para facilitar la movilidad y la planificación de los desplazamientos.

La empresa explotadora del Metro de Málaga anuncia los servicios mínimos que van a funcionar este viernes, 20 de marzo, debido a la huelga convocada por el comité de empresa. El paro se extenderá entre las 19.00 y las 21.00 horas de la tarde.

Durante esa franja horaria se garantizará la circulación con unos servicios mínimos del 50%, de conformidad con la resolución dictada por la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral. Fuera de ese intervalo, la operación comercial se desarrollará con normalidad.

La resolución establece unos servicios mínimos del 50% en conducción de trenes, personal de estaciones, puesto de control central y mantenimiento, así como el personal de oficinas mínimo necesario para asegurar el correcto funcionamiento de la explotación.

Asimismo, los trenes que se encuentren en circulación en el momento de inicio del paro completarán su recorrido hasta la cabecera de línea más próxima, en condiciones de seguridad para la operación y los usuarios.

Metro de Málaga recomienda a los viajeros planificar con antelación sus desplazamientos, especialmente en una franja vespertina para la que la propia resolución de servicios mínimos prevé una demanda relevante, al coincidir con viernes de cuaresma y con la celebración de actos vinculados a la Semana Santa en el centro de la ciudad.

La reducción de frecuencias puede traducirse en intervalos de paso superiores a los habituales y, por tanto, en mayores tiempos de espera.

Con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar la información al usuario, Metro de Málaga mantendrá actualizada la información del servicio a través de sus canales habituales de atención y aviso, entre ellos la megafonía, los teleindicadores, la App oficial y los perfiles corporativos en redes sociales.

Oferta rechazada

La dirección de Metro de Málaga planteó el pasado 10 de marzo una oferta a los representantes de los trabajadores, que concluyó con un preacuerdo mediante la firma de un acta de conformidad por ambas partes, pero que fue rechazado en la asamblea general de los trabajadores celebrada durante los turnos de la mañana y la tarde del 11 de marzo, dando lugar así al paro parcial del pasado 12 de marzo.

En dicha oferta, entre otras medidas, se incluía una propuesta salarial a 4 años (2026–2029) con una propuesta económica global que supone un incremento aproximado del 28% de la retribución de su personal para los cuatro años de vigencia del nuevo convenio.

También incorporó una regulación de los turnos de conducción de trenes para fijarla en un máximo de 3 horas y media de conducción máxima continuada.

Además, en el marco de la negociación, la empresa ha planteado, entre otras medidas, la creación de nuevos conceptos como, por ejemplo, plus de formación o noche completa; revisión de otros complementos y propuestas en materia de organización del trabajo relativas a la adecuación del puesto de trabajo en caso de incapacidad sobrevenida y la jubilación parcial con contrato de relevo.

También incluyó una reducción de un total de 20 horas en jornada laboral anual, a lo largo de los cuatro años de vigencia del convenio, quedando al final del mismo en 1.700 horas.