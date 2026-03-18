Detienen a un hombre por robar cableado de cobre de la vía pública de Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por robar cableado de cobre en el Parque Empresarial Trévenez, en Campanillas. El arresto se produjo tras una persecución a pie, luego de que cuatro personas fueran sorprendidas extrayendo cableado subterráneo y huyeran en distintas direcciones. Durante la inspección, los agentes hallaron zonas del acerado fracturadas y once rollos de cable, presuntamente sustraídos de las farolas del área. La intervención se enmarca en un plan especial de vigilancia en zonas industriales para prevenir delitos, con patrullas uniformadas y de paisano.

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Málaga como presunto autor de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, concretamente, por robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de marzo, sobre las 16.50 horas, en el distrito Campanillas, cuando agentes del Grupo de Investigación y Protección, que se encontraban realizando servicio de paisano, observaron a cuatro personas tirando del cableado que se encuentra bajo tierra en una calle del Parque Empresarial Trévenez, en el Distrito de Campanillas, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Así, al percatarse de la presencia policial, los jóvenes emprendieron la huida en diferentes direcciones y sentidos, momento en el que se inició una persecución a pie, campo a través, con el apoyo de otras unidades, dando alcance a uno de ellos.

Los actuantes realizaron una inspección ocular de la zona en la que fueron interceptados los individuos, observando cómo el acerado había sido fracturado en algunos puntos para poder extraer el cableado de varios tramos, junto con once rollos del mismo, que presentaban las características del correspondiente a las farolas instaladas en la zona.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

Por último, han señalado que esta intervención forma parte de las actuaciones del plan de vigilancia especial en las zonas industriales de la ciudad, para la prevención de hechos delictivos, que se puso en marcha hace meses y que se lleva a cabo durante los siete días de la semana en diferentes horarios, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el que participan tanto agentes uniformados como en servicio de paisano.