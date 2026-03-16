Nueve jóvenes detenidos tras una pelea en un pub de Málaga: la disputa comenzó por "un asunto de celos"

Las claves nuevo Generado con IA Nueve jóvenes, cinco hombres y cuatro mujeres, han sido detenidos tras una pelea en un pub de Málaga. La disputa, ocurrida a las 06:50 horas del domingo, se originó presuntamente por un asunto de celos. Cuatro de los arrestados tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios por lesiones tras lanzarse botellas y mobiliario. El altercado causó importantes daños materiales en el local, y el dueño presentará denuncia por los perjuicios.

La Policía Nacional ha detenido a nueve jóvenes, de dos grupos enfrentados, por su presunta implicación en una riña tumultuaria que ha tenido lugar este pasado domingo dentro de un pub, en Málaga capital.

El suceso se produjo a las 06.50 horas del domingo, cuando un aviso al 091 alertaba de una pelea en el interior de un bar de copas en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. La disputa estaría motivada por un asunto de celos, según han detallado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y localizaron en la puerta del local a seis personas, pertenecientes a una de las partes, que presentaban manchas de sangre en la ropa, entre ellas dos con el rostro ensangrentado.

Aún dentro del pub, los agentes identificaron al otro grupo, compuesto por dos hombres y una mujer, esta última camarera del negocio.

Cuatro de los arrestados presentaban lesiones por las que precisaron ser trasladados a centros sanitarios, al protagonizar las partes un altercado con lanzamiento de botellas y mobiliario del local.

Según la información recabada por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, una insinuación o coqueteo entre un cliente del bar hacia otra persona fue el inicio de un desencuentro que acabó involucrando casi a una decena de personas, que acabaron a golpes, incluido lanzamiento de mobiliario del local y botellas de licor.

La reyerta dejó un reguero de sangre en varias estancias de la sala de baile, escaleras y paredes, y cuantiosos daños como puertas fracturadas. El dueño del negocio informó de su decisión de interponer denuncia por los perjuicios causados en el inmueble.

La Policía Nacional detuvo a nueve personas, cinco hombres y cuatro mujeres, de edades comprendidas entre 22 y 35 años, por su presunta implicación en un delito de riña tumultuaria.