Málaga sigue a la espera del ambicioso proyecto deportivo de Rafa Nadal y Sierra Blanca en la milla de oro

El centro de raquetas, inaugurado en 2015 como el mayor complejo de pádel y tenis de la ciudad, se encuentra actualmente en estado de abandono.

El proceso de adjudicación de los terrenos requiere un concurso público, y se está negociando el canon que percibirá el Ayuntamiento.

El cambio de ubicación ha desplazado el desarrollo al actual centro de raquetas, sumando otra parcela para una futura residencia de deportistas.

El ambicioso proyecto de Rafa Nadal y Sierra Blanca para un complejo deportivo en Málaga aún no se ha materializado desde su anuncio en 2023.

La primera vez que se habló de la apuesta de Rafa Nadal y de Sierra Blanca Estates de levantar en Málaga un gran complejo ligado al deporte de la raqueta fue en marzo de 2023.

El anuncio trascendió un 31 de marzo, el mismo día en que el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado de otras instituciones, ponía sobre la mesa la apuesta de la capital de la Costa del Sol por impulsar la construcción de la Nueva Rosaleda y optar con ella a ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

Tres años después, ni Málaga, que dimitió de su aspiración mundialista, tiene otro estadio de fútbol (está en proceso de elegir posible ubicación), ni la ambiciosa propuesta de Nadal y la promotora marbellí es una realidad.

Aunque los avances burocráticos en estos años son más que evidentes, la realidad es que el círculo sigue sin quedar plenamente cerrado. Son varios los ajustes que en este tiempo ha sufrido la iniciativa.

Estado actual del centro de raquetas.

La primera de ellas tiene que ver con el emplazamiento elegido para el pretendido desarrollo. De plantearse en origen en una gran parcela junto al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, donde se pretendía crear un aparcamiento soterrado de hasta 800 plazas, pistas de tenis de hasta 2.500 plazas y una inversión cercana a los 30 millones de euros, a desplazar la ubicación al popular centro de raquetas.

O lo que es lo mismo, a un escenario de unos 22.000 metros cuadrados situado algo más al sur, en dirección al mar, y próximo a donde en la actualidad ya se levanta parte de la Universidad Alfonso X el Sabio.

El cambio trajo consigo una operación adjunta, por cuanto eran unos suelos municipales bajo concesión de otra entidad privada. El asunto quedó desbloqueado en julio de 2025, cuando la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la extinción de la mencionada concesión.

Un movimiento esencial y estratégico para que, llegado el momento, la alianza de Nadal y Sierra Blanca pueda hacerse con el espacio. Un proceso que, según confirman desde la Gerencia de Urbanismo, requerirá de un concurso público al que podrá presentarse cualquier empresa interesada.

No obstante, todo hace pensar que el pliego de condiciones incluirá los elementos básicos de la propuesta privada que ha solicitado la cesión de estos terrenos.

El mensaje que se transmite desde la Casona del Parque es de tranquilidad. En concreto, relacionan buena parte del tiempo ya transcurrido en las continuas mejoras planteadas por los privados.

Muestra de ello es el incremento de la superficie del complejo. Más allá de los 22.500 metros cuadrados del ya cerrado centro de raquetas, los impulsores de la propuesta quieren añadir un solar próximo, de unos 11.000 metros cuadrados y utilizado como zona de aparcamiento en precario, para levantar una residencia para deportistas.

Una pieza clave del club de Nadal y que vendría a seguir la línea de acción que ya tiene en el complejo de Manacor, donde, más allá de la escuela de formación y de las pistas de pádel y de tenis, cobra especial relevancia el inmueble residencial, capaz de atraer a deportistas de todo el mundo.

Las fuentes consultadas aseguran que el proceso sigue avanzando y que se encuentra actualmente en fase de negociación del canon final que percibirá el Ayuntamiento por la concesión demanial de los terrenos.

El centro de raquetas, en estado de abandono

Mientras se completa el puzle administrativo y se pone en marcha el procedimiento de adjudicación, la estampa que presenta el centro de raquetas, es de abandono absoluto. Lo que meses atrás era un hervidero de deportistas, hoy es un espacio inerte.

El Centro de Raquetas fue inaugurado a mediados de 2015. Las imágenes del momento muestran al alcalde, Francisco de la Torre, acompañado del director nacional de Ferrovial Servicios, Gonzalo Rodríguez San Juan, en el acto de apertura de las instalaciones.

Por aquel entonces era el mayor complejo deportivo dedicado al pádel y al tenis de la ciudad. Con una superficie de 22.500 metros cuadrados, daba cabida a 16 pistas de pádel y 7 de tenis, incluyendo dos pistas centrales. Usos a los que se sumaban una pista polideportiva, zona para vestuarios, zona de ocio y restauración, además de una tienda.