Málaga reacciona a la presión de Parque Litoral y cederá suelo a la Junta de Andalucía para un instituto y un centro de salud

Delimitación de los suelos que se van a ceder la Junta de Andalucía para el nuevo instituto y el centro de salud.

El ruido anunciado por los vecinos de Parque Litoral, críticos con la decisión del Ayuntamiento de Málaga de destinar una de las parcelas dotacionales a la construcción de viviendas, ha surtido efecto. Al menos parcialmente.

El Ayuntamiento sigue adelante en su apuesta por reservar un solar de 11.000 metros cuadrados para levantar unos 300 alojamientos residenciales, tras la petición realizada por la Fundación Unicaja.

Sin embargo, este mismo jueves ha informado de su compromiso de aprobar en las próximas semanas la cesión a la Junta de Andalucía de una pastilla de 14.860 metros cuadrados para la futura construcción de dos nuevos equipamientos, uno educativo y otro sanitario.

Con ello, el Consistorio busca responder a las demandas vecinales, que vienen reclamando desde hace años sobre la necesidad de disponer de estas infraestructuras ante el evidente crecimiento que está teniendo la zona.

Hay que recordar que en el entorno directo se ejecutan actualmente algunas de las grandes promociones residenciales.

De acuerdo con los datos aportados desde la Casona del Parque, la parcela elegida es fruto del consenso entre la Gerencia Urbanismo, la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz y la asociación de vecinos Parque Litoral.

El anuncio municipal se conoce apenas un día después de que se supiese que los vecinos de Parque Litoral han convocado una acción de protesta para el sábado 21 de marzo.

Cambio de criterio

Hay que recordar que el terreno dotacional sobre el que se planifica ahora uso residencial fue descartado a mediados de año por la Gerencia de Urbanismo pese a la petición inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

Ante el planteamiento de incorporarlo al plan de alojamientos temporales, la respuesta de la Gerencia de Urbanismo fue taxativa, al considerar "incompatible" el nuevo uso planteado.

A ojos de los técnicos que firmaron el informe, el 11 de junio del año pasado, aceptar el cambio de uso pretendido de esa parcela, que forma parte del sistema dotacional previsto en el planeamiento urbano, "alteraría el modelo territorial estratégico definitivo en el planeamiento vigente, en cuanto a que los sistemas generales de espacios libres y equipamiento de ciudad y el modelo urbano propuesto, e hipotecaría la posible llegada de un equipamiento estratégico cualificado para la ciudad junto al mar".

En el informe, además, se destaca que el solar se localiza en un punto clave de cierre y transición del sistema dotacional de la zona, "completando el sistema de espacios libres y dotacionales que da soporte a esta parte de la ciudad con fachada al mar y al río Guadalhorce".