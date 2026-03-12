Un gran restaurante de tres plantas y terrazas ocupará uno de los pocos espacios sin bares del Paseo de Pedregalejo

Localización del paseo de Pedregalejo donde se proyecta un gran restaurante. Google Maps

Uno de los pocos rincones libres de bares del Paseo Marítimo de Pedregalejo dará cabida próximamente a un gran restaurante de tres plantas de altura.

Este es el proyecto impulsado por la mercantil Edcor 2020, vinculada al sector de la hostelería, a la altura del número 41 del popular paseo litoral, actualmente en proceso de remodelación integral.

Tras obtener el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo en mayo del año pasado para la ejecución material del nuevo inmueble, la propuesta dispone de licencia de obras desde principios del pasado mes de febrero. Y ahora afronta el proceso de calificación ambiental del nuevo negocio.

Los documentos oficiales que constan en el expediente, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, confirman que la propuesta implica la construcción de un inmueble de tres alturas en una de las esquinas más visibles de la zona Este.

En concreto, tendrá una planta baja, una primera y una cubierta transitable de uso público sobre la parcela CTP-1, de 151,85 metros cuadrados de superficie. Esta está afectada por el dominio público marítimo-terrestre y aún sujeta al planeamiento urbanístico de 1997.

Además, aunque no se ha presentado proyecto de demolición, se precisa la aportación del mismo, ya que la operación incluye la sustitución de la edificación actual. El presupuesto de ejecución material asciende a 316.553 euros y se fija un plazo estimado de obras de 20 meses.

Según la documentación, el promotor dispone en régimen de alquiler de un local comercial en el número 41 del Paseo del Pedregal, donde pretende implantar un restaurante‑bar con cocina.

El establecimiento sumará 284,67 metros cuadrados construidos, repartidos en 150 metros en planta baja, 119,1 en primera y 14,78 en la cubierta, con una superficie útil de 99,05 metros cuadrados.

A ello se añade una importante dotación de terrazas: 45,48 metros cuadrados a pie de calle, 50,32 en la primera planta y otros 55,07 en la cubierta.

El negocio se concibe como un espacio de alta capacidad, con una ocupación máxima prevista de 162 personas y un aforo de 146, según los cálculos incorporados al expediente.

El horario de funcionamiento planteado es amplio, de 07.00 a 02.00 horas de la madrugada, de lunes a domingo, lo que anticipa una actividad intensa durante prácticamente todo el día.

El edificio proyectado presenta fachada al propio Paseo del Pedregal, a la calle Menita y a Practicante Pedro Román, lo que le otorga una posición estratégica en el frente marítimo del barrio.

La memoria económica incorpora un proyecto de instalación eléctrica e iluminación valorado en 49.700 euros, con datos actualizados a febrero de 2026.

En términos de ocupación del espacio, se plantean del orden de 27 mesas para cuatro personas y varias altas, además de más de una decena en la planta casetón.