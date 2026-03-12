Éxito de Ágora, el edificio de oficinas frente al mar de Málaga que conquista a grandes firmas: supera el 80% de ocupación

Imagen de Ágora, el edificio de oficinas de Grupo Insur en el litoral oeste de Málaga.

El proceso de comercialización del último gran edificio de oficinas impulsado en Málaga, Ágora, supera el 80% de su superficie.

Así lo ha confirmado este viernes Grupo Insur, el promotor del inmueble, convertido en una de los grandes atractivos de las compañías que quieren asentarse en la capital de la Costa del Sol.

Una de las particularidades de este proyecto es su localización. Ubicado frente al mar, con sus 9.186 metros cuadrados de superficie alquilable y sus más de 800 metros cuadrados de terrazas panorámicas y un rooftop con excelentes vistas al Mediterráneo, se ha consolidado como el nuevo edificio de oficinas de referencia de Málaga.

A esto se suma que es un edificio de oficinas inteligente clase A, que alcanza la certificación Breeam Excellent en sostenibilidad y Well Oro en bienestar de sus usuarios.

"Este hito de comercialización confirma la demanda de grandes empresas nacionales y multinacionales por espacios de alta calidad y valor añadido que buscan un ecosistema dinámico e innovador para impulsar su actividad y pone a Málaga en el foco del mercado de oficinas", comenta Enrique Ayala, director de promoción terciaria de Grupo Insur.

Ayala añade que Ágora, por su "excelente luz natural" y la calidad de sus espacios interiores y exteriores, ha sido diseñado como un auténtico hub empresarial para atraer talento, inspirar a sus usuarios y potenciar la innovación y la colaboración.

La comercialización ha contado desde el inicio del proyecto con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria internacional Savills.

Apuesta estratégica por las oficinas

El éxito de ocupación de Ágora se enmarca en la apuesta estratégica de Grupo Insur de crecimiento en el mercado de oficinas, con una inversión de 118 millones de euros en la promoción de tres edificios de oficinas “clase A”, sostenibles y singulares en Málaga y Madrid, que suman una superficie alquilable de 29.000 metros cuadrados.

Imágenes del diseño del nuevo edificio de oficinas de Grupo Insur en Málaga.

En Málaga, además de Ágora, Insur construye Noa, un edificio en la zona alta de la ciudad próximo al centro cuya finalización está prevista para finales de 2026.

Con sus 9.805 metros cuadrados de superficie alquilable, 2.659 metros de terrazas de uso privativo distribuidas entre todas sus plantas y un rooftop de más de1.000 metros cuadrados con privilegiadas vistas al centro histórico de Málaga, está llamado a ser el otro gran referente del mercado de oficinas de la ciudad.

Por su parte, en Madrid, en Las Tablas, junto a Madrid Nuevo Norte, está ultimando la finalización de las obras de Elever, un edificio de oficinas de 9.990 metros cuadrados de superficie alquilable con 1.100 metros cuadrados de terrazas de uso privativo y un rooftop ajardinado de más de 800 metros cuadrados. Además, ofrece un innovador espacio colaborativo con acceso directo a su propia terraza y jardines.