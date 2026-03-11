Málaga activa la cuenta atrás para transformar 50 locales vacíos de Soliva en alojamientos para mayores

Imagen de archivo de la barriada de Soliva, en Málaga.

El contador para la contratación de las obras que van a permitir adaptar 50 locales comerciales sin uso de la barriada de Soliva en 91 alojamientos de un dormitorio para personas mayores y personas con movilidad reducida se pone en marcha oficialmente.

Apenas un día después de que el alcalde, Francisco de la Torre, presentara el plan de acción, en el que se viene trabajando desde hace años, el Ayuntamiento ha publicado la licitación de los trabajos, tasados inicialmente en 9.415.463,86 euros (IVA incluido).

El plazo de ejecución de las actuaciones necesarias es de 18 meses desde la formalización de los contratos. Y las empresas tienen hasta el 15 de abril próximo para presentar sus ofertas a los dos lotes en los que se han dividido los inmuebles afectados.

El precio base del lote 1, con 47 alojamientos, es de 5.468.518,89 euros, y el del lote 2, con 44 alojamientos es de 3.946.944,96 euros.

Con esta actuación, el Consistorio busca fomentar la promoción de alojamientos en alquiler para personas mayores o con movilidad reducida inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda con ingresos no superiores a 5,5 veces IPREM.

Se actuará sobre 50 locales con una superficie total de 8.421,32 metros construidos, divididos en 8 edificios y en cuyo diseño se ha tenido en cuenta la optimización del espacio para garantizar la comodidad y movilidad de los residentes.

Los alojamientos han sido diseñados bajo un concepto de flexibilidad y adaptación a la estructura existente, cuentan con una distribución funcional que incluye un salón con cocina integrada, un dormitorio independiente y un baño adaptado.

La mayoría de las unidades incorporan una terraza privada, favoreciendo la ventilación y la iluminación natural, funcionando además como "colchón visual" para aportar privacidad.

Los alojamientos serán completamente accesibles y se entregarán amueblados (cuyo presupuesto está incluido en la inversión total de la actuación), cuentan con climatización y sistemas avanzados de aerotermia para suministro de agua caliente.

Cada proyecto cuenta con superficies destinadas a servicios comunes y estancias compartidas que fomenten la integración social, como salas polivalentes de uso múltiple, sala de lectura, sala de juegos y lavandería.

Las rentas de alquiler de estos alojamientos serán de 7,00 euros/m2u y mes, aproximadamente 300 euros al mes. En el caso de que la renta supere el 30% de los ingresos familiares, la renta de alquiler se ajustará a este 30%.