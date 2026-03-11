Desbloqueado el renacer de los Baños del Carmen de Málaga: Costas da luz verde al gran parque junto al mar

Las claves nuevo Generado con IA Costas ha dado el visto bueno al proyecto municipal para crear un gran parque junto al mar en los Baños del Carmen de Málaga. La intervención cubrirá 33.485 m², con la plantación de más de 210 nuevos árboles y la creación de 13.700 m² de jardines y zonas verdes. El proyecto contempla la conexión de los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Pedregalejo, mejoras para peatones y ciclistas, y la restauración del balneario. La inversión prevista supera los 5 millones de euros, con más de 2 millones ya presupuestados por el Ayuntamiento de Málaga para 2026.

El renacer de los Baños del Carmen, uno de los enclaves más extraordinarios de la Málaga litoral, parece desbloqueado.

Al inicio inminente de las obras marítimas con las que el Gobierno de España trata de consolidar el paraje, donde se localiza el antiguo balneario (actual sede de un restaurante), catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), y regenerar la playa, se suma ahora un paso clave en la recuperación del espacio terrestre.

Tras años de espera, el Ayuntamiento de Málaga tiene ya sobre su mesa el informe favorable de la Dirección General de Costas al proyecto de parque de los Baños del Carmen.

Y, pese a no ser el último paso en una senda administrativa que se alarga en el tiempo, es uno de los pasos indispensables para que el Consistorio pueda poner en marcha una operación que podría suponer una inversión superior a los 5 millones de euros.

El Consistorio ya cuenta en sus presupuestos de 2026 con una partida algo superior a los 2 millones de euros. Queda por ver si a la aportación municipal se suma dinero del Gobierno de España.

A la espera de conocer los detalles del posicionamiento de Costas y si el mismo modifica algunos de los detalles planteados en origen, lo que sí parece claro es que el desarrollo de la obra supondrá una revitalización extraordinaria del emplazamiento.

El aval del departamento estatal se produce después de que a mediados de 2024 la Gerencia de Urbanismo remitiese, nuevamente, el proyecto con las primeras correcciones exigidas por Costas.

La intervención abarca una superficie de 33.485 metros cuadrados con el objeto de crear un "gran bosque urbano" junto al mar y regenerar todo el entorno.

Y esto, de partida, incluye la conexión de los paseos marítimos Pablo Ruiz Picasso y Pedregalejo. Un detalle clave que, sin embargo, queda supeditado a la resolución del conflicto que desde hace décadas existe en relación con el asentamiento de Astilleros Nereo, cuyos propietarios siguen rechazando su posible reubicación.

Otras acciones de relevancia son la ampliación de la acera para favorecer el tránsito peatonal del tramo del paseo marítimo entre la plataforma de ejercicios y los Baños del Carmen, la ejecución de un tramo de casi 700 metros de carril bici y los ajustes de las rasantes.

El plan inicial incluye la plantación de más de 210 nuevos árboles (97 eucaliptos, 93 palmeras, pinos y cipreses), que sumados a los que existen actualmente y a la ampliación de la vegetación característica del enclave, permitiría a Málaga disponer de 13.700 metros cuadrados de nuevos jardines y zonas verdes.

Ámbitos del proyecto

El proyecto contempla tres ámbitos, el primero es el bosque de eucaliptos, en el que contempla un acceso desde calle Bolivia al Balcón de la Arboleda. Es en este primer ámbito donde se concibe la plantación de 97 nuevos eucaliptos y el Mirador del bosque que contará con un graderío y zona de árboles y se instalará la fuente, restaurada, y los restos arqueológicos procedentes del convento de la Merced.

El segundo es el camino de la playa interior, donde se planifica el Mirador de los tres eucaliptos, el Balcón del mar y el Mirador de la bahía, tres zonas de ocio para los viandantes.

La última zona de este plan es la del Balneario. El proyecto contempla la restauración del pavimento regionalista existente; la pavimentación de la segunda crujía de columnas con despiece y materiales análogos al pavimento regionalista existente; la renovación del pavimento de la nueva plataforma sur del balneario; la incorporación de palmeras como continuación de las columnas; el paseo público de ribera de mar junto al cantil, pavimentado con chino lavado del color de la playa; y la ejecución de una nueva terraza del balneario situada junto a la glorieta central del parque y con una pérgola auxiliar.

En este sentido se han planificado también el Jardín histórico y el Jardín norte que aumentarán las zonas verdes del Parque Urbano. En la Glorieta Central se prevé la plantación de más árboles, la instalación de un banco corrido sobre alfombra de piedra natural y respaldo calado de fundición y la creación de una nueva terraza delante de la fachada del restaurante al parque con murete y asientos, de manera que esté lo más integrada posible con la naturaleza.

Por último, se instalará un nuevo barandal metálico con analogía náutica y tabla de madera en el Paseo mirador de los Baños del Carmen.