La llegada del nuevo supermercado ALDI a la zona Este de Málaga obliga a ajustes en las calles aledañas

La llegada del nuevo supermercado de la cadena ALDI a la avenida Juan Sebastián Elcano, en la zona Este de Málaga, va a obligar a llevar a cabo una pequeña operación urbanística en su entorno más inmediato.

Muestra de ello es el proyecto de obras de urbanización que el Consejo de la Gerencia de Urbanismo va a aprobar en su próxima sesión, este jueves. El documento, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, recoge la adaptación de las aceras, el viario y los accesos en las proximidades del establecimiento, con especial atención a la calle Abogado Victoriano Frías, en la trasera de la parcela.

​Este proyecto de urbanización se tramita como complemento a la licencia de obras ya concedida en agosto del año pasado. Y deriva del Estudio de Ordenación, aprobado definitivamente por el Pleno el 27 de febrero de 2025, que ya fijaba la nueva configuración del viario y de los suelos que pasan a formar parte del Patrimonio Municipal en el frente de Elcano y en la trasera hacia Victoriano Frías.

Cómo cambiarán las calles Elcano y Victoriano Frías

En la fachada sur, hacia la avenida Juan Sebastián Elcano, la intervención se centrará en dar continuidad a la pavimentación existente y ajustar la posición de la parada de autobús para compatibilizarla con la entrada y salida de vehículos al aparcamiento del supermercado.

Se actúa sobre unos 146,87 metros cuadrados que han sido segregados y cedidos al Ayuntamiento como sistema local viario, tras formalizarse la escritura de cesión en noviembre de 2025.

​En la fachada norte, hacia la calle Abogado Victoriano Frías, el cambio será más visible: se prolongará la calle hasta conectar con Luis Taboada, reduciendo la calzada de 7,50 a 3,25 metros para ganar espacio peatonal.

El diseño prevé dos plazas de aparcamiento en línea de 2,25 metros de ancho y dos aceras: la norte, a la que se da continuidad, y una acera sur de anchura variable que crea un espacio de estancia y tránsito en torno a un gran árbol existente.

​Un falso pimentero que condiciona el trazado

Durante la tramitación, el Servicio de Parques y Jardines alertó de la presencia de un gran ejemplar de Schinus molle, conocido como falso pimentero, en la zona donde inicialmente se preveía abrir el nuevo vial.

Lejos de optar por la tala, los técnicos municipales y el promotor consensuaron el pasado 22 de enero de 2026 un trazado alternativo que desplaza el eje de la calle para bordear el árbol, que quedará integrado en un gran alcorque irregular y acompañado de un pequeño espacio peatonal a modo de plaza.

​Tras ese rediseño, tanto Parques y Jardines como el Área de Movilidad emitieron informes favorables a la solución definitiva, que también ha sido revisada por el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras.

El proyecto incorpora el nuevo alumbrado público, la pavimentación y las redes de servicios ajustadas a las prescripciones municipales, así como la coordinación con EMASA para las acometidas de agua potable y saneamiento, y con la distribuidora eléctrica para un nuevo suministro de 110 kW.

​Las obras de urbanización tienen un presupuesto de ejecución material de 117.077,78 euros (sin IVA) y un plazo previsto de cuatro meses.