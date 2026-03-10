Ni la alerta roja por la borrasca Leonardo frena al Metro de Málaga: supera los 3 millones de viajeros en el arranque de 2026

Un grupo de viajeros del Metro de Málaga, en una de las paradas del trazado de la Universidad.

El Metro de Málaga ha arrancado 2026 con más de tres millones de viajeros en los dos primeros meses del año, consolidando el récord de demanda alcanzado en 2025 y manteniendo una ligera senda de crecimiento pese a los temporales y días de alerta roja que han condicionado la movilidad.

De acuerdo con los datos oficiales aportados por la Consejería de Fomento a EL ESPAÑOL de Málaga, entre enero y febrero se han contabilizado 3.003.969 usuarios, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.989.275 validaciones.

En enero viajaron en el suburbano 1.541.194 personas, un 0,46% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando se alcanzaron los 1.548.407 usuarios.

​En febrero, en cambio, la demanda repuntó hasta los 1.462.775 viajeros, cifra que equivale a un incremento del 1,52% respecto a febrero de 2025, cuando se situó en 1.440.868 pasajeros.

Este comportamiento confirma una evidente estabilización en la demanda tras el fuerte crecimiento de años previos, pero con la red todavía marcando máximos históricos en términos anuales.

Días punta y efecto de los temporales

El día de mayor demanda en enero fue el lunes 5, jornada de la Cabalgata de Reyes, con 72.588 viajeros, impulsado por los desplazamientos hacia el centro y las zonas de celebración.

En el extremo opuesto se situó el domingo 4, afectado por una alerta roja y por la prestación de servicios parciales desde primera hora de la tarde, con solo 12.287 validaciones.

​En febrero, el pico de demanda se registró el viernes 20, con 69.719 usuarios, coincidiendo con una jornada laboral plena y sin incidencias meteorológicas reseñables.

El día de menor afluencia fue el 4 de febrero, también condicionado por una jornada sin actividad lectiva debido a la alerta roja por el paso de la borrasca Leonardo, que se saldó con 22.611 pasajeros.

​El suburbano malagueño cerró 2025 con 19,22 millones de viajeros, nuevo récord anual y un 5,29% más que en 2024, año en el que ya se había batido la marca con 18,26 millones de usuarios.

Desde su puesta en servicio en 2014, la infraestructura acumula más de 100 millones de pasajeros y ha visto acelerado su crecimiento tras la llegada al centro histórico con la apertura del tramo hasta Atarazanas en marzo de 2023.

Valoración de la Junta de Andalucía

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha valorado positivamente el comportamiento de la demanda en el arranque del año, subrayando que el Metro “mantiene cifras récord pese a ser dos meses de borrascas intensas e incluso días con alerta roja que han condicionado el número de viajeros”.

Díaz ha interpretado estos datos como una muestra de que el servicio "se ha ganado plenamente la confianza de los usuarios", en un contexto en el que la Junta mantiene en marcha las obras de ampliación hacia el Hospital Civil para seguir extendiendo la red.

La prolongación de la infraestructura avanza conforme a las previsiones iniciales. Con dos de los tres tramos ya en obras (Guadalmedina-Hilera y Hilera-Eugenio Gross) y pendiente de la adjudicación del tercero (Eugenio Gross-Blas de Lezo).

A la espera de que se complete este último contrato, se da por seguro que todo el recorrido al Civil, con 1,8 kilómetros, estará en obras antes de finalizar este año. La llegada del ferrocarril urbano hasta las puertas del futuro Hospital Virgen de la Esperanza permitirá sumar del orden de 3 millones de usuarios.