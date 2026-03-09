La plantilla del Metro de Málaga abre la puerta a una huelga indefinida en Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA La plantilla del Metro de Málaga ha convocado paros parciales para los días 12 y 20 de marzo por desacuerdos con la empresa concesionaria. El conflicto laboral persiste tras más de trece reuniones sin acuerdo entre la empresa y los trabajadores en el Sercla. Los trabajadores exigen equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, garantía del poder adquisitivo e iniciativas para mejorar la organización y seguridad del servicio. No se descarta la convocatoria de una huelga indefinida durante Semana Santa si la empresa no atiende las reivindicaciones de la plantilla.

El Metro de Málaga, si nadie lo remedia antes, se verá afectado por paros parciales los días 12 y 20 de marzo.

Esas son las jornadas marcadas en el calendario por los trabajadores del suburbano en su lucha contra la negativa de la empresa concesionaria a atender las reivindicaciones realizadas por la plantilla.

Las medidas de presión se mantienen activas después de que, según han informado este lunes el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), haya concluido sin acuerdo la reunión celebrada con la empresa en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía).

"Tras más de trece reuniones desde el inicio del proceso negociador, la empresa ha mantenido su última propuesta sin atender los mínimos establecidos por la asamblea de trabajadores y trabajadoras, lo que ha impedido avanzar hacia una solución al conflicto laboral abierto en el suburbano malagueño", aseguran desde el sindicato.

Ante la falta de avances, la plantilla mantiene las jornadas de huelga ya convocadas.

Además, el comité de huelga no descarta ampliar las movilizaciones de cara a Semana Santa, incluyendo la posibilidad de convocar una huelga indefinida si no se produce un cambio de actitud por parte de la empresa en la mesa de negociación.

Entre otras medidas, los trabajadores piden la equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.

Para la plantilla, estas medidas no solo suponen una mejora de las condiciones laborales, sino que también contribuyen a reforzar la seguridad en el desempeño diario de las funciones y a mejorar la calidad del servicio que se presta a las personas usuarias.

El comité de huelga lamenta las molestias que la situación pueda ocasionar a la ciudadanía, recordando que son la empresa y la Junta de Andalucía, "quienes deben asumir su responsabilidad y facilitar una solución real al conflicto".