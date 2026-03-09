Málaga rectifica: vuelven los tres carriles y la prioridad original en la rotonda de Abogado de Oficio y Mefistófeles

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga restablece la configuración original de tráfico en la rotonda de Abogado de Oficio con Mefistófeles tras detectar saturación con los cambios recientes. Se recuperan los tres carriles originales y la prioridad para los vehículos que circulan por el interior de la rotonda. Se eliminan los elementos removibles y el ceda el paso provisional en el interior de la glorieta. El Área de Movilidad y la Junta Municipal de Distrito seguirán supervisando la zona para mejorar la seguridad vial y el transporte.

Ni dos semanas ha durado la reordenación de tráfico que puso en marcha a finales del pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Málaga en el intento de mejorar la fluidez del tráfico en la rotonda de intersección de la avenida Abogado de Oficio con calle Mefistófeles, en el distrito Teatinos.

Los problemas de saturación que se han registrado en la zona como consecuencia de los cambios introducidos han llevado al área de Movilidad a rectificar el plan inicial.

De hecho, en la noche de este lunes está previsto que se inicien los trabajos para el restablecimiento de la configuración de tráfico original.

La decisión se toma tras concluir el período de prueba de la reordenación provisional, iniciada a petición de los vecinos de Cortijo Alto el pasado 26 de febrero.

Con la reposición de la configuración inicial se recupera un diseño que garantice la operatividad y fluidez en este punto de conexión del distrito con la ronda de circunvalación y el centro urbano.

La actuación supone la retirada de los elementos removibles que limitaban el uso de los carriles y la recuperación de los tres carriles originales en el interior de la rotonda para permitir los cambios de carril.

Asimismo, se eliminan las modificaciones de prioridad que se habían establecido de forma provisional, lo que implica la supresión del nuevo ceda el paso en el interior de la rotonda, por lo que los vehículos que circulen por el interior de la glorieta recuperan la prioridad frente a aquellos que se incorporan desde la calle Mefistófeles.

Por su parte, el Área de Movilidad y la Junta Municipal de Distrito continuarán supervisando el entorno para asegurar la seguridad vial, especialmente en lo referente a la conexión peatonal, para analizar nuevas soluciones destinadas a la mejora del transporte público y privado de la zona.