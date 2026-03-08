Accidente mortal en Málaga: un joven de 24 años fallece tras chocar una moto con un coche en la MA-21

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 24 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Málaga capital. El siniestro ocurrió en la carretera MA-21 sobre las 14:00 horas tras colisionar una moto y un turismo. El accidente sucedió en el kilómetro 1 de la MA-21, en sentido Algeciras. Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida de la víctima, que murió en el lugar del accidente.

Un hombre de 24 años de edad ha muerto este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en Málaga capital.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, precisando que el siniestro mortal ha sucedido en la carretera MA-21, alrededor de las 14:00 horas.

El accidente ha tenido lugar al chocar una moto y un turismo en el kilómetro 1 de la citada carretera, en sentido Algeciras.

Los operativos desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del joven de 24 años de edad que ha fallecido sin que diera siquiera lugar a traslado hospitalario.

Han intervenido, tras la activación del centro coordinador 1-1-2, los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.