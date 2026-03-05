La francesa Edgar Suites desembarca en Málaga con un apartahotel premium: invertirá 10,5 millones en calle Beatas

Imagen del edificio que será reformado para ser convertido en un complejo de apartamentos.

La Socimi All Iron RE I se deshace de uno de sus activos en Málaga capital. La firma ha comunicado este jueves el acuerdo alcanzado con el operador francés de apartaholetes premium Edgar Suites para la venta de su inmueble Málaga Beatas.

Esta desinversión, aseguran desde la empresa, se encuadra en el proceso de reordenación de la cartera de inmuebles que está llevando a cabo All Iron RE I Socimi, consistente en poner en valor los activos de menor tamaño, para centrarse en crecer en activos de mayor volumen.

El inmueble incluido en la operación está pendiente de desarrollar. La intención es que sea Edgar Suites el que lo reposicione y opere como residencia hotelera premium.

El edificio, se precisa, está situado en el número 47 de la calle Beatas. El mismo será reformado, con el objetivo de que albergue 20 apartamentos, equivalentes a 34 habitaciones de hotel.

La apertura está prevista para la primavera del 2028, tras una inversión de 10,5 millones de euros.

Tal y como ha especificado All Iron RE I Socimi a BME Growth, la operación supone una plusvalía de 995.105 euros sobre el valor del activo según las cuentas anuales individuales y se ha realizado a una prima del 33% respecto a la valoración independiente del activo publicada por la compañía en junio de 2025.

Asimismo, la inversión ha supuesto una rentabilidad anual superior al 7%.

Con esta transacción, All Iron RE I Socimi completa la desinversión de un activo considerado no estratégico, con el objetivo de centrar su cartera en edificios de mayor volumen. En este contexto, la compañía tiene previsto inaugurar 4 activos en los próximos meses.

Tras el cierre de la desinversión del inmueble de Málaga Beatas, la Socimi pasa a contar con 15 inmuebles en cartera, que suman en conjunto 847 unidades, de las cuales 458 ya están en fase de operación.

En detalle, la compañía cuenta con 9 activos en operación: Vitoria, 2 en Bilbao, Málaga, Pamplona, 2 en Barcelona, Madrid y Sevilla; 5 en construcción (Sevilla, Valencia, Málaga, Alicante y Madrid), y 1 en fase de desarrollo (Madrid).

Expansión de Edgar Suites en España

La expansión de Edgar Suites en España se produce en un contexto de dinamismo turístico e inmobiliario singular donde Francia y España son líderes indiscutibles en la captación de turistas en Europa.

Además, la evolución de la demanda, junto al endurecimiento de la regulación del alquiler vacacional entre particulares, configuran un entorno especialmente propicio para el desarrollo del modelo de Edgar Suites.

Con esta segunda operación en España, Edgar Suites continúa su estrategia de crecimiento internacional. Esta nueva transacción, completada en menos de un año, refuerza la expansión europea de la compañía.

En España, Edgar Suites ya está avanzando en dos operaciones adicionales actualmente en exclusividad, lo que refuerza el sólido pipeline de la compañía y su apuesta por escalar rápidamente en el mercado.

Respaldada financieramente por BC Partners Real Estate, la compañía ha demostrado su potencial inversor con más de 220 millones de euros destinados a la adquisición y transformación de activos inmobiliarios en Francia en los últimos cuatro años.

En este sentido, la compañía, fundada en 2016, ha experimentado un crecimiento sostenido y gestiona actualmente una cartera de 27 residencias que suman más de 1.500 habitaciones distribuidas en los principales destinos franceses, como París, Lille, Burdeos, Niza o Cannes.

Con esta nueva adquisición, Edgar Suites continua con la ambición de alcanzar las 4.000 habitaciones gestionadas antes de 2030, reforzando su liderazgo en Francia e impulsando su presencia en capitales europeas clave como Madrid, Málaga, Sevilla, Lisboa o Milán.