Arranca la construcción de un nuevo gigante de 12 plantas en Teatinos: 130 viviendas junto al Bulevar Louis Pasteur

Parcela donde se ha iniciado la construcción de otro edificio de 12 plantas. Google Earth

Las claves nuevo Generado con IA Comienza la construcción de un edificio de 12 plantas con 130 viviendas en el sector T.1 Bulevar Louis Pasteur, Teatinos. El proyecto incluye trasteros y tres plantas subterráneas para aparcamientos, ocupando una parcela de casi 2.700 metros cuadrados. La finalización de las obras está prevista para finales de 2027, completando así el desarrollo residencial de la zona con un total de unas 2.200 viviendas. El edificio se sitúa cerca del campus de la Universidad de Málaga, en la última parcela libre entre las calles Arturo Toscanini, Franz Kafka, Gregorio Prieto y Doctor Manuel Domínguez.

Una de las grandes ordenaciones residenciales del barrio de Teatinos, diseñada en la antesala misma del campus de la Universidad de Málaga, se completa con la construcción de un último edificio con 130 viviendas y 12 plantas de altura.

Los trabajos de ejecución de este inmueble, que arrancaron el pasado mes de febrero, con la previsión de quedar listos a finales de 2027, suponen, de facto, llenar el vacío de la que hasta la fecha era la última parcela libre de todo el sector T.1 Bulevar Louis Pasteur.

En las últimas décadas, diferentes promotoras han levantado grandes moles de acero y hormigón, con las que han dado forma a inmuebles residenciales (la mayor parte con viviendas libres). Pero seguía pendiente de desarrollo una última pieza, que ahora acaba de ponerse en carga. Con su materialización, serán unas 2.200 las viviendas que habrá ejecutadas en esta zona.

Una de las particularidades de la ordenación aprobada es la altura de las edificaciones, que alcanzan las 12 plantas. Y es justo esta la dimensión que tendrá el proyecto ahora en marcha.

El bloque albergará 130 viviendas con trasteros y aparcamientos (hay tres plantas bajo tierra para estacionamiento). La parcela sobre la que se levantará dispone de casi 2.700 metros cuadrados de suelo y una edificabilidad próxima a 14.360 metros cuadrados de techo.

Ordenación del sector T.1 Bulevar Louis Pasteur. Google Earth

​Este inmueble corresponde a la unidad edificatoria MR‑4.1 definida en el Estudio de Detalle de la unidad de actuación ED‑T.1 “Bulevar Pasteur”, que ordena las manzanas comprendidas entre Arturo Toscanini, Franz Kafka, Gregorio Prieto y Doctor Manuel Domínguez.

Las obras han arrancado en febrero de 2026 con una duración prevista de unos 22 meses, hasta diciembre de 2027, para completar un residencial en altura típico del eje Universidad–Teatinos.