Los vecinos de El Perchel defienden el proyecto de ampliación de la Expiración: "El barrio debe avanzar"

La histórica Archicofradía de la Expiración, santo y seña de la Semana Santa de Málaga, suma apoyos en su ambiciosa apuesta por ejecutar la ampliación de su Casa Hermandad.

Frente a las críticas que días atrás recibió de algún colectivo, este martes se ha conocido el pronunciamiento favorable de la Asociación de Vecinos El Perchel y de la Plataforma Ciudadana El Carmen Perchel. Ambos colectivos han emitido un comunicado conjunto en el que respaldan la reforma planteada.

El colectivo vecinal deja claro su "apoyo y conformidad" con que la Archicofradía lleve a cabo la reforma y ampliación de la Casa Hermandad, siempre "conforme al proyecto aprobado por las instituciones que tienen competencia para ello, Ayuntamiento y Junta de Andalucía".

Añaden que corresponde al cabildo de hermanos y a la autoridad eclesiástica continuar ahora con los trámites, subrayando que el proyecto ya cuenta con el aval administrativo necesario.

El comunicado también pone el foco en el solar anexo a la actual Casa Hermandad, que, recuerdan, lleva "décadas vacío". Para la asociación, el hecho de que por fin vaya a tener "contenido y uso" es un elemento positivo para el entorno.

La entidad, además, asegura que son "conocedores de las mejoras en el entorno de San Pedro" ligadas a la ampliación, que, según defienden, permitirán avanzar en accesibilidad y ganar espacios urbanos para uso de los vecinos.

Uno de los pasajes más contundentes del texto se dirige a otros colectivos que se han pronunciado contra el proyecto. "Nos sorprende que existan movimientos ciudadanos que realicen declaraciones diciendo que son 'vecinos de El Perchel', cuando no nos consta que vivan en nuestro barrio por el que luchamos y defendemos los que vivimos en él", afirman.

Con esta frase, la asociación marca una línea nítida entre quienes residen y militan en el barrio y quienes, a su juicio, intervienen desde fuera apropiándose del discurso perchelero.

El mensaje se remata con una idea de modernización y de rechazo al inmovilismo. "En contra de lo que puedan pensar algunos desde fuera de El Perchel, nuestro barrio debe seguir avanzando, actualizándose a los tiempos que nos tocan vivir”. Con ello, los firmantes vinculan la ampliación de la Casa Hermandad no solo a la actividad cofrade, sino a una cierta visión de progreso urbano para este histórico barrio malagueño.

El documento lleva la firma del presidente de la Asociación de Vecinos El Perchel, Antonio Fernández, y de la presidenta de la Plataforma Ciudadana El Carmen Perchel, María González Escavia.