Detienen en Málaga capital a un hombre con más de un kilo de hachís en plena calle

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre con más de un kilo de hachís en la vía pública. La intervención se produjo en el distrito Cruz del Humilladero tras observar los agentes a un individuo nervioso y en actitud sospechosa. El hombre recibió una bolsa de plástico de otra persona en motocicleta, que huyó rápidamente del lugar. En la bolsa, los agentes hallaron un paquete con diez tabletas de hachís, con un peso total de 1.165 gramos.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, al que se le intervino más de un kilo de hachís.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de febrero, sobre las 17.15 horas en el distrito Cruz del Humilladero, cuando una unidad policial del Grupo de Investigación y Protección se encontraba realizando servicio a pie y de paisano.

En ese momento, observaron a un hombre en actitud de espera, mirando hacia los lados de forma reiterada y bastante nervioso, según ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Ante la sospecha de que pudiera realizar algún tipo de infracción, los policías permanecieron próximos al lugar, hasta que fueron testigos de cómo se acercó hacia el individuo una persona en una motocicleta y le entregó una bolsa de plástico, abandonando rápidamente el lugar, no pudiendo ser interceptado; mientras el otro se dirigió hacia una motocicleta estacionada en la zona.

Así, ante las sospechas, los policías lo interceptaron impidiendo que iniciara la marcha y abandonara el lugar, identificándose como agentes y solicitándole que les enseñara el contenido de la bolsa, hallando un paquete cuadrangular, con diez tabletas de una sustancia prensada, color marrón, al parecer hachís, con un peso total de 1.165 gramos.

Por los hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.