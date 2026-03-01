La avenida de los 'Gym-dos' sigue creciendo y ya cuenta con un nuevo gimnasio: Fitness Park abre sus puertas

Las claves nuevo Generado con IA La Avenida de los Guindos, conocida como la 'avenida de los Gym-dos', suma un nuevo gimnasio: Fitness Park, que cuenta con más de 1.400 metros cuadrados y equipamiento de última generación. Fitness Park abre los 365 días del año, de 6:00 a 1:00 horas, y se une a otros centros como Anytime, Synergym y Vals Sport en una zona con alta concentración de gimnasios. La firma Basic Fit también prepara un nuevo gimnasio en la misma avenida, con una inversión de más de 870.000 euros y una capacidad máxima de 323 personas. En la última década, la avenida ha experimentado una transformación urbana con la llegada de varios operadores deportivos, consolidándose como un referente en oferta de centros de fitness en Málaga.

La Avenida de los Guindos, rebautizada por este periódico como la ‘avenida de los Gym-dos’, continúa ensanchando su oferta deportiva. Esta semana ha abierto sus puertas Fitness Park, un nuevo gimnasio que refuerza la concentración de centros en apenas medio kilómetro de distancia en el distrito de Carretera de Cádiz. La firma se une a Anytime, Synergym, Vals Sport y un sinfín de centros deportivos que han llegado a la zona en los últimos años.

“¡Ya estamos abiertos!”, anunciaba la cadena en sus canales oficiales, celebrando la puesta en marcha de un club que supera los 1.400 metros cuadrados de instalaciones y que promete amplitud y equipamiento de última generación. De hecho, con solo verlo desde fuera se puede observar el aspecto futurista que presenta, con máquinas novedosas y una iluminación muy moderna.

El centro abre los 365 días del año, de 6.00 a 1.00 horas, con horarios especiales en festivos, y cuenta con maquinaria de firmas como Technogym, Eleiko, Hammer Strength o Gym80. La apertura confirma que la fiebre por los gimnasios en Málaga no solo no remite, sino que se intensifica en este eje urbano. En Los Guindos ya conviven varios operadores y hay otros proyectos en tramitación o en obras.

Entre los movimientos pendientes más relevantes figura el de Basic Fit, que trabaja en la implantación de un nuevo gimnasio en la misma avenida. El proyecto cuenta desde octubre con el informe de viabilidad urbanística favorable de la Gerencia de Urbanismo.

El futuro centro se ubicará en los bajos de un edificio residencial de nueva construcción promovido por Neinor, con planta baja más siete alturas. Aunque no se ha concretado la fecha de apertura, el expediente consultado por EL ESPAÑOL de Málaga recoge una inversión de 876.926,08 euros para la adecuación del local.

De esa cantidad, 255.568 euros se destinan a trabajos preparatorios; 171.365 euros al acabado del suelo y 144.802 euros a instalaciones de climatización y aerotermia. La superficie construida alcanzará los 1.445,7 metros cuadrados, con 1.364,1 útiles, y una capacidad máxima de 323 personas.

El diseño incluye vestíbulo y recepción, zona relax con camas masaje y cuarto de fisioterapia, además de amplias áreas diferenciadas: cardio, fuerza, peso libre, entrenamiento funcional, estiramientos y salas para actividades dirigidas.

Una década de transformación

La transformación de la avenida comenzó hace más de diez años con la llegada de Synergym Los Guindos, que ocupó una antigua nave de automoción. Aquel local, que había sido concesionario de Lexus, marcó el inicio de un cambio de paisaje urbano que hoy es evidente.

Después llegaron otros operadores. Clever Nutrition & Training se instaló en la misma acera con un enfoque más especializado, mientras que Sparta, con décadas de trayectoria en Puerta Blanca, ha sido durante años el referente histórico de la zona.

A partir de 2022 la diversificación se aceleró. En la cercana avenida de Velázquez abrió L'Orange de Bleu, aunque su actividad fue breve. En ese mismo local opera actualmente Anytime Fitness. El pasado verano se sumó Vals Sport Los Guindos en la calle Cartaya.

En el número 2 de Los Guindos, donde antes había una tienda de colchones, ya ha abierto Fitness Park, mientras que al otro lado de la calle el antiguo concesionario Peugeot se transformará en un VivaGym con oficinas muy pronto.