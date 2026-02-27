Obras del Metro de Málaga al Civil: La Junta habilita un aparcamiento de 32 plazas junto a Eugenio Gross

Trabajos de acondicionamiento del aparcamiento provisional en las obras del Metro de Málaga al Civil.

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía habilita un aparcamiento provisional de 32 plazas en la calle Jorge Loring para aliviar las molestias de las obras del Metro. La intervención incluye la renovación total del espacio, con nuevo pavimento, aceras más anchas, red de aguas pluviales y mejora del alumbrado público. Se sustituirán los antiguos naranjos por ocho moreras sin fruto para evitar residuos y mejorar las zonas ajardinadas. El segundo tramo del Metro entre Hilera y Eugenio Gross, con una inversión de 46,4 millones de euros, incluye una estación soterrada y forma parte de la ampliación hasta el nuevo hospital.

La Junta de Andalucía avanza en la adecuación de un aparcamiento provisional con capacidad para 32 plazas en una de las plazas de la calle Jorge Loring.

Esta intervención busca rebajar las molestias que está causando a los vecinos de la zona la construcción del segundo tramo de la prolongación del Metro al futuro Hospital, entre Hilera-Eugenio Gross.

De acuerdo con los datos aportados por la Consejería de Fomento, las tareas de acondicionamiento se vienen ejecutando desde principios de año, con la previsión de que las tareas queden concluidas en la segunda quincena de marzo.

Esta actuación, que se lleva a cabo en coordinación con el Ayuntamiento, forma parte de las actuaciones de movilidad asociadas al desarrollo de la segunda de las tres piezas en las que se ha divido el trazado del suburbano hacia la zona norte.

Las obras supondrán la renovación total de este espacio, que estaba muy degradado y que, actualmente, es objeto de acondicionamiento.

En primer lugar, se ha procedido a demoler los firmes existentes para renovar el pavimento en la zona de aparcamiento y construir nuevas aceras con terrazo de una anchura mínima de 1,8 metros.

También se ha llevado a cabo la renovación de la red de aguas pluviales, con la construcción de nuevos imbornales. Igualmente, se mejorará el alumbrado público con la renovación de la columna de luz existente y la inclusión de una nueva.

Además, se sustituirán los naranjos, ya retirados, que generaban constantes residuos sobre el pavimento, por ocho ejemplares de fruitless (morera sin frutos), una especie propia de zonas ajardinadas.

Detalles del tramo

Las obras del segundo tramo, que comenzaron el pasado mes de junio y que discurren con una longitud de 653 metros por las calles Santa Elena y Eugenio Gross, avanzan con normalidad con la ejecución de las pantallas que delimitan el túnel por donde discurrirá el Metro.

Con una inversión de 46,4 millones de euros, este segundo tramo incluye la construcción de la estación soterrada de La Trinidad.

La ampliación del ferrocarril urbano hasta el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza tendrá una longitud total de 1,8 kilómetros, 100% soterrada.

El presupuesto de inversión estimado, incluyendo obra civil, ejecución de las instalaciones y arquitectura, y señalización ferroviaria, se estima en 244 millones de euros cofinanciados por fondos Feder de la Unión Europea.