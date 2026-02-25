Muere una vecina de Puerto de la Torre (Málaga) en el incendio de su vivienda: tenía 85 años

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 85 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en el distrito Puerto de la Torre, Málaga. El aviso del incendio se recibió sobre las 7:40 de la mañana, alertando de una persona en la planta superior del inmueble. Los bomberos rescataron con vida a un hombre de 86 años, atendido por inhalación de humo, pero no pudieron salvar a la mujer. Al lugar acudieron bomberos de Teatinos y Martiricos, Policía Nacional, Policía Local y una UVI móvil.

Este miércoles, 25 de febrero, ha amanecido triste en el distrito malagueño de Puerto de la Torre, donde una de sus vecinas, de 85 años ha fallecido a primera hora de la mañana en el incendio de su vivienda.

Así lo ha confirmado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, que ha recibido un aviso sobre las 7:40 horas en el que se informaba de la presencia de una persona en la planta superior del inmueble.

Hasta la zona se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos, que han extinguido las llamas, así como una ambulancia cuyos sanitarios nada han podido hacer para salvar la vida de esta persona, que ha fallecido.

Desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía han explicado que, según han indicado los alertantes, en la vivienda residían dos ancianos y que los bomberos han podido sacar con vida al hombre, de 86, atendido por inhalación de humo; pero no a su mujer. También enviaron a la zona a la Policía Nacional, a la Policía Local y a una UVI móvil.