La Comic-Con Málaga cierra su primer año con 44,3 millones de impacto, 95.784 asistentes y el reto de reforzar su organización

Las claves nuevo Generado con IA La primera edición de la Comic-Con Málaga reunió a 95.784 asistentes y generó un impacto económico de 44,3 millones de euros. El evento contó con más de 110 expositores, marcas líderes y la presencia de 30 invitados internacionales como Arnold Schwarzenegger y Jared Leto. El 78,5% del público asistente procedía de fuera de Málaga y el perfil era mayoritariamente adulto. Fernando Piquer ha sido nombrado nuevo director general y liderará la edición de 2026 para consolidar el evento como referencia de la cultura pop en España.

De las más de 120.000 visitas que, según los datos iniciales, había registrado la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga a los 95.784 asistentes que ahora oficializa la organización del evento.

Este es uno de los principales parámetros del balance final dado a conocer casi cinco meses después de que abriese sus puertas el evento, que reunió, entre otros, a figuras como Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Wendoline Christie o Luke Evans.

Pese a los problemas de congestión y largas colas, los números ponen en valor el acierto de haber convertido a Málaga en la primera sede de la Comic Con fuera de Estados Unidos.

La presencia masiva de espectadores generó un impacto económico de 44,3 millones de euros (inicialmente se habló de 50 millones) y un retorno mediático superior a los 140 millones.

Según las cifras oficiales, el 78,5% del público que accedió al recinto, localizado en el Palacio de Ferias y su entorno inmediato, procedía del resto de España y un 18% de Málaga, con un perfil mayoritariamente adulto (88%).

El informe de cierre, elaborado en colaboración con consultoras externas como PwC España y Nielsen, recoge los siguientes indicadores:

Impacto económico total : 44,3 millones de euros, de los cuales 23,1 millones corresponden a impacto directo.





: 44,3 millones de euros, de los cuales 23,1 millones corresponden a impacto directo. Impacto mediático : 17.000 millones de impactos (OTS) y un Valor Publicitario Equivalente (AVE) superior a 140 millones de euros.





: 17.000 millones de impactos (OTS) y un Valor Publicitario Equivalente (AVE) superior a 140 millones de euros. Participación de la industria : más de 110 expositores y marcas líderes como Disney, Nintendo, Lego y Bandai Namco.





: más de 110 expositores y marcas líderes como Disney, Nintendo, Lego y Bandai Namco. Contenido y talento: 450 actividades y la presencia de más de 30 invitados internacionales como Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jim Lee, Norman Reedus, Nobuo Uematsu, Elle Fanning, Jared Leto o Aaron Paul, entre otros.

Tras esta primera edición, la organización abre una fase centrada en la sostenibilidad del proyecto y el fortalecimiento de su estructura técnica.

Próximamente se informará sobre la presentación institucional oficial, donde se detallarán las fechas y las principales líneas estratégicas de San Diego Comic-Con Málaga 2026.

Nombramiento

Al tiempo que se han puesto sobre la mesa los números finales de esta primera edición, se ha dado a conocer el nombramiento de Fernando Piquer como director general del evento. Piquer, destacan, aporta una trayectoria de más de 30 años en los sectores de animación, videojuegos y esports.

Antes de su incorporación al proyecto, ha sido director de Estrategia Global de Movistar KOI y fundador y CEO del equipo de esports Movistar Riders.

Previamente, su trayectoria ha estado ligada al diseño y producción de videojuegos en Bitoon Games, donde fue fundador y CEO; y a la animación en Zinkia Entertainment (creadora, entre otras, de la serie Pocoyó).

En este 2026, liderará la nueva etapa del evento con el objetivo de consolidarlo como la gran cita de la cultura pop en España, con proyección internacional, manteniendo el sello oficial y el espíritu original Comic-Con.

Para Piquer, la edición 2026 "será un salto adelante". "Vamos a reforzar la organización, elevar la experiencia del público y consolidar San Diego Comic-Con Málaga como la cita de la cultura pop en España y un gran motor cultural para la ciudad de Málaga". añade.