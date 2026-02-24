Estos son los 20 días en los que los bares del Centro, Teatinos y Huelin podrán cerrar sus terrazas más tarde

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga permitirá a los bares de las Zonas Acústicamente Saturadas ampliar el horario de sus terrazas durante 20 días en 2026. La medida beneficiará principalmente a los distritos Centro, Teatinos y, en menor medida, a Carretera de Cádiz, coincidiendo con festivos y celebraciones señaladas. Los establecimientos deberán cumplir estrictamente la normativa de ocupación y ruido, sin superar las 2:00 horas para el cierre y recogida de las terrazas.

El Ayuntamiento de Málaga suaviza ligeramente las restricciones en las denominadas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y permitirá, de manera excepcional, que durante 20 días de todo 2026 los hosteleros extiendan el horario de funcionamiento de sus terrazas.

El acuerdo ha sido adoptado este martes por la Junta de Gobierno Local, atendiendo la solicitud realizada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Conforme a la propuesta acordada, para los distritos Centro y Teatinos, se autoriza la ampliación del horario desde las 00:00 horas los días 28 de febrero y 1 de marzo por la festividad del Día de Andalucía; 1, 2 y 3 de mayo por el puente del 1 de mayo; 16 y 17 de mayo, por la celebración de la Noche en Blanco; 10, 11 y 12 de octubre, por el puente del Día de la Hispanidad; 1 y 2 de noviembre, por el puente del Día de Todos los Santos; y 5, 6, 7 y 8 de diciembre, por el puente del Día de Constitución y de la Inmaculada, así como 12, 13, 19 y 20 de diciembre, por distintas celebraciones de Navidad.

Por su lado, en el distrito Carretera de Cádiz, la ampliación se aplicará exclusivamente para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre y 12, 13, 19 y 20 de diciembre.

No obstante, desde el Consistorio se precisa que todos los establecimientos deberán cumplir estrictamente las condiciones de ocupación autorizadas y la normativa vigente en materia acústica y de vía pública, sin superar en ningún caso las 2:00 horas para la expedición de bebidas y comidas en terraza que deberán estar completamente desalojadas y recogidas en el plazo máximo de 30 minutos desde el límite horario.