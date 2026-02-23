Sould Park acelera para abrir en verano su gran parque junto al Plaza Mayor de Málaga: 15.000 m² con bolera y montaña rusa

Vídeo de cómo será el parque de atracciones de Sould Park junto al Plaza Mayor de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Sould Park abrirá este verano un gran parque de atracciones de 15.000 m² junto al centro comercial Plaza Mayor de Málaga. El complejo contará con una zona de atracciones de 10.000 m², incluyendo montaña rusa, coches de choque, cine 7D y atracciones acuáticas. Ofrecerá una bolera de 24 pistas, la mayor de Málaga, además de minigolf tematizado, sports bar, karaoke y zonas VIP. La inversión en el proyecto ronda los 15 millones de euros y estará dirigido especialmente al ocio infantil y familiar.

La empresa fuengiroleña Sould Park acelera el paso para poder abrir el próximo verano un gran parque de atracciones junto al centro comercial Plaza Mayor y al outlet de lujo explotado por McArthurGlen.

Después de que los trabajos arrancasen formalmente hace casi un año, el ritmo de trabajo se ha incrementado en las últimas semanas, con el horizonte puesto en finalizar las actuaciones a finales del próximo mes de junio.

Este espacio de ocio en la capital de la Costa del Sol, pensado para toda la familia, es el proyecto más ambicioso de la firma hasta la fecha. Y muestra de ello es que, según las previsiones iniciales, ocupará una superficie de 15.000 metros cuadrados.

El complejo, de acceso libre, ofrecerá una amplia oferta de entretenimiento para todos los públicos, con especial atención al ocio infantil y familiar. La inversión manejada ronda los 15 millones de euros.

El parque se localiza sobre dos parcelas al este de Plaza Mayor, lindando con la tienda de Porcelanosa, la autovía y varios restaurantes de comida rápida.

Esta localización aprovecha una de las áreas comerciales con mayor afluencia de España, con casi 18 millones de visitantes en 2025, y cercana a conexiones clave de transporte, incluyendo el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y la estación de tren de Plaza Mayor.

Zona de atracciones

El corazón del parque será su zona de atracciones, que ocupará aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Entre las instalaciones previstas destacan:

Montaña rusa apta para todos los públicos.

Coches de choque, saltamontes y caída libre.

Trenecito infantil y carrusel de dos plantas.

Atracciones de agua, camas elásticas y castillos hinchables.

Pesca de patos, circuitos de coches y motos infantiles.

Cine de siete dimensiones, con imagen 3D, sonido envolvente y estímulos sensoriales.

El parque funcionará mediante una tarjeta monedero recargable, ya utilizada por Sould Park en otros centros, que permitirá pagar cada atracción y productos de restauración, evitando el uso de efectivo y agilizando la experiencia de los visitantes.

Bolera y minigolf

El complejo contará con una bolera de 24 pistas, que será la más grande de Málaga y una de las mayores de Andalucía.

Este espacio, con unos 2.200 metros cuadrados, dará cabida a un sports bar; salas de karaoke, algunas tematizadas, y zonas VIP para eventos privados, cumpleaños y actividades escolares. Además, se construirá un minigolf tematizado de 2.500 metros.