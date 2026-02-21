El presbiterio de la Catedral de Málaga recuperará su imagen original: se limpiará y evaluará su estado

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga ha aprobado la recuperación de la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga. Las obras contemplan la limpieza y evaluación del estado original del presbiterio, eliminando una tarima incorporada en 2008 que alteraba su percepción arquitectónica. El proyecto incluye documentación detallada, planos y fotografías que comparan el estado actual con imágenes históricas, para restituir la topografía y percepción espacial originales. La intervención respetará los valores patrimoniales del inmueble, limitándose a retirar elementos reversibles y recuperar la lectura arquitectónica y litúrgica histórica.

El presbiterio de la Catedral de Málaga recuperará su imagen original. Así lo ha aprobado la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Carlos García.

El informe favorable de la Comisión era un paso previo necesario a cualquier actuación en la Catedral, al ser el edificio un Bien de Interés Cultural (BIC) y al ubicarse también en el Conjunto Histórico de Málaga, inscrito igualmente como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA).

La documentación del proyecto presentada ante la Delegación Territorial de Cultura y Deporte recoge una reseña histórica del Altar Mayor de la Catedral y la descripción de la ampliación del presbiterio.

En ella se indica que en 2008 se llevó a cabo esa ampliación debido a la insuficiente extensión de la superficie de éste.

La intervención supuso la instalación de una tarima compuesta por una estructura metálica tubular de acero galvanizado de 40 x 40 mm, configurada como una estructura reticular de 1 metro de altura.

Encima de dicha estructura se instaló un tablero de fibras de madera de densidad media, sobre la cual se dispuso una tarima machihembrada del mismo material con un acabado plástico de imitación a

madera.

El Cabildo quiere impulsar esta actuación para proceder a la limpieza del presbiterio y efectuar una evaluación de su estado original, que se pretende recuperar.

El proyecto se acompaña de planos y de un detalle axonométrico del estado actual y del estado reformado del presbiterio, así como de fotografías de las principales patologías identificadas y de una comparación entre la situación actual del presbiterio y una fotografía histórica en la que se muestra su estado original, que se pretende recuperar.

Tras el análisis de la documentación técnica aportada, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga considera que la intervención proyectada no supone alteraciones en los valores patrimoniales del inmueble protegido.

Las actuaciones previstas se limitan a la eliminación de un elemento reversible, incorporado hace aproximadamente dos décadas, que actualmente aparece como disonante y altera la percepción arquitectónica y espacial del altar, con el fin de repristinar la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga.

Tal como se formula en el proyecto “con esta intervención se recuperará la topografía original del presbiterio, restituyendo la percepción espacial histórica del conjunto y reponiendo la lectura arquitectónica y litúrgica que el cuerpo añadido había distorsionado”.