Subían vídeos a internet haciendo acrobacias: la Policía de Málaga los ha identificado y denunciado a varios motoristas

Espectular vídeo de las infracciones cometidas en Málaga por varios motoristas que han sido denunciados por la Policía Local.

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han realizado una investigación, a través de fuentes abiertas de Internet, para identificar y denunciar a una serie de conductores que suben vídeos a sus redes sociales realizando infracciones contra la seguridad vial, poniendo en peligro su propia vida y la del resto de usuarios de las vías.

Como resultado de estas actuaciones policiales, se ha denunciado a un total de diez infractores, de los que dos han sido investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial por conducir sin tener permiso para ello, uno de los cuales ya ha sido condenado, mientras que el otro se encuentra a la espera de juicio.

Además, se han interpuesto 25 denuncias: 9 por conducción temeraria, 2 por conducir una motocicleta sin tener la autorización administrativa específica para ello, 5 por carecer de seguro obligatorio, 4 por no tener permiso de circulación, 2 por no hacer uso del casco protector y 1 por no llevar placa de matrícula.

La investigación policial se inició hace unos meses, tras la localización de diferentes vídeos en redes sociales en los que se podía apreciar cómo varios motoristas circulaban de forma temeraria por zonas de los distritos Este, Teatinos, Centro y Palma-Palmilla.

Para combatir este tipo de infracciones, la Policía Local de Málaga realiza dispositivos de control en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar las concentraciones de jóvenes que se convocan a través de Internet para realizar este tipo de conductas que, en muchas ocasiones, tienen como objetivo captar seguidores y conseguir visualizaciones.

Una vez que ya se han producido, los agentes del Grupo de Investigación y Protección especializados en fuentes abiertas analizan el contenido audiovisual para identificar autores y vehículos implicados, dando conocimiento, cuando procede, a la Fiscalía y al Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).