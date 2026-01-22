Vandalismo en el Centro de Málaga: un detenido tras destrozar ocho coches usando una bici como arma arrojadiza

Imágenes del responsable de los daños a ocho coches en el Centro de Málaga. Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 36 años que causó presuntamente daños en ocho vehículos tras ensañarse a golpes contra ventanillas y retrovisores.

El sospechoso empleó una bicicleta como arma arrojadiza, dejando un reguero de coches destrozados en el barrio de El Molinillo.

Varios ciudadanos se personaron días atrás en dependencias policiales para denunciar daños intencionados en vehículos de su propiedad. Este fue el inicio de una investigación asumida por agentes de la Comisaría de Distrito Centro.

El artífice de los actos vandálicos aprovechó la caída de la noche y la ausencia momentánea de viandantes en la calle Duque de Rivas para arremeter contra los coches estacionados en la zona, sin que por el momento haya trascendido el motivo del ataque.

Los hechos delictivos fueron captados por unas cámaras en la vía pública que permitieron a los investigadores identificar al sospechoso y dar de alta una requisitoria policial que instaba a su arresto por un delito de daños.

Finalmente, policías nacionales del grupo Gotham localizaron y detuvieron al investigado, quien ya ha sido puesto a disposición judicial.

Cabe destacar que los daños ocasionados se sitúan por encima de los 400 euros por cada uno de los vehículos afectados.