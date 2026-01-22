Tomás Olivo, el rey de los centros comerciales, activa el plan para un macrocentro comercial en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Tomás Olivo ha presentado un plan para desarrollar un macrocentro comercial en Málaga, similar al de La Cañada de Marbella. La propuesta implica un cambio de uso de una parcela estratégica entre la MA-20 y la MA-21, con una superficie estimada de 80.000 metros cuadrados. El terreno está clasificado actualmente como Productivo-4, por lo que requiere una modificación urbanística para permitir el uso comercial. Tomás Olivo, al frente de General de Galerías Comerciales, es uno de los principales empresarios del sector en España y gestiona varios grandes centros comerciales en el país.

De los contactos iniciales a la puesta en marcha de la maquinaria administrativa.

Poco más de tres meses después de que EL ESPAÑOL de Málaga adelantase el interés del empresario Tomás Olivo por levantar en Málaga un gran centro comercial similar a La Cañada de Marbella, ahora podemos confirmar la presentación de una propuesta concreta de intervención.

Según ha podido saber este periódico de fuentes municipales, el rey de los centros comerciales a nivel nacional ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo de Málaga un plan para el cambio de uso de una parcela estratégica, localizada justo en una especie de isla entre la MA-20 y la MA-21, y en las proximidades de la fábrica de Cervezas Victoria. Tiene acceso desde la MA-22.

Una particularidad del emplazamiento es que se encuentra justo en el otro extremo de la posición del Centro Comercial Málaga Nostrum, que está siendo objeto ahora de un importante proyecto de regeneración, incluyendo la llegada del gigante norteamericano Costco.

Tomás Olivo, presidente de General de Galerías Comerciales.

Atendiendo a los detalles del emplazamiento elegido, la superficie sólo del espacio puede rondar los 80.000 metros cuadrados.

De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente, el sector en cuestión tiene uso Productivo-4, lo que imposibilita de manera directa su desarrollo como comercial. Para hacerlo posible se requiere un cambio de uso.

Asimismo, en la ficha se apunta la obligación de los propietarios de los suelos de presentar un informe de situación al solicitar una licencia de obras para los nuevos usos autorizados en el sector, dado que sobre los mismos se realizó una actividad potencialmente contaminante.

Perfil del empresario

Tomás Olivo lleva años siendo uno de los grandes agitadores y protagonistas del sector de los centros comerciales en España. Propietario de varios complejos repartidos por todo el país, hace apenas unos meses se hizo con la propiedad del mayor complejo comercial en construcción de España ubicado en el barrio de Turianova, en Valencia, junto al Hospital Universitario de La Fe.

Se trata del proyecto bautizado como Infinity, el cual desarrollará el centro comercial más grande del país en un espacio cercano a los 100.000 metros cuadrados en la entrada sur de la ciudad de Valencia.

La empresa que lidera, General de Galerías Comerciales, explota directamente una decena de espacios comerciales. Se trata de una firma consolidada con más de 20 años de experiencia y referente del sector de centros comerciales en España.

Sus parques comerciales "representan auténticas locomotoras económicas que dinamizan las zonas donde operan, con más de 1.100 locales comerciales que generan miles de puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto y reciben millones de visitantes al año".