Morillas alerta de 62 edificios municipales con ITE desfavorable, incluidos 18 colegios en situación de riesgo

Tras desvelarse semanas atrás que la Casona del Parque, principal sede del Consistorio, cuenta con dos Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) desfavorables, el grupo municipal Con Málaga ha informado este jueves de que, según los datos de la Gerencia de Urbanismo, hay un total de 62 inmuebles de titularidad municipal con examen negativo.

Así lo ha dado a conocer la concejala Antonia Morillas, quien ha precisado que los datos fueron aportados por el equipo de gobierno en una respuesta oficial el pasado mes de agosto.

En la misma se precisa que hay 62 edificios públicos, entre los que se incluyen 18 colegios y espacios patrimoniales como la Casa Natal de Picasso, el Hospital Noble o el Teatro Albéniz, con ITE desfavorable.

Morillas denuncia la falta de mantenimiento e inversión del Ayuntamiento y anuncia que el grupo presentará una iniciativa en el próximo Pleno para exigir un plan urgente de rehabilitación y la publicación íntegra de los informes.

Por ello, ha calificado de "muy grave" esta información. "Mientras el alcalde anuncia nuevas inversiones millonarias, no dedica presupuesto a rehabilitación y a resolver las deficiencias que tienen estos 62 edificios municipales, entre los que se incluye el propio Ayuntamiento", ha afirmado.

En este sentido, ha denunciado un “nivel de dejadez y de abandono muy preocupante, de falta de conservación y mantenimiento de edificios públicos que tienen más de 50 años y que, por tanto, requieren de un cuidado, de una inversión extraordinaria”.

Entre los colegios, ha destacado que se citan el Domingo Lozano, que sigue clausurado; el Hogarsol; Ardira; Las Flores y Miraflores de los Ángeles.