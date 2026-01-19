Málaga Nostrum ya pone fecha a la reapertura de sus cines: 19 salas de última generación

Siete meses después de que los antiguos cines del Málaga Nostrum bajaran definitivamente la persiana, la propiedad del centro comercial, sometido a un ambicioso proyecto de transformación y renovación, ya pone sobre la mesa la fecha en la que las salas de mk2 podrían reabrir sus puertas.

Las estimaciones actualizadas por Bogaris apuntan a que será en la próxima Semana Santa cuando los espectadores podrán ocupar de nuevos sus butacas.

Lo harán, eso sí, en un nuevo emplazamiento. El pequeño espacio comercial boutique que acogerá las 19 nuevas y modernas salas se levanta en la misma parcela donde hasta hace unos meses estaba el local de Conforama.

Es justo sobre las cenizas de esa tienda sobre la que se asienta una de las piezas clave de la operación de renovación del Málaga Nostrum.

El responsable de Bogaris, Javier Marín, señala que la intención es que el cine esté operativo coincidiendo con el Viernes de Dolores. Sin embargo, no descarta que puedan surgir novedades en el calendario, de acuerdo con el avance de los trabajos, que acumulan ya varios meses de retraso.

Uno de los grandes atractivos de esta parte del proyecto es la apuesta por salas adaptadas a las últimas tecnologías audiovisuales, así como a la comodidad que reclama el espectador. Para ello, las butacas serán reclinables.

El centro boutique ha sido concebido como un contenedor compacto, en el que además de las salas de cine, habrá varios locales comerciales y de restauración.

​Hay que recordar que a mediados del año pasado, este periódico ya adelantó el acuerdo alcanzado con Mercadona para la implantación de un supermercado, así como con la cadena Sould Park para la apertura de un espacio destinado al ocio infantil.

Pero no son los únicos. A estas dos referencias comerciales hay que sumar Cien Montaditos, que abrirá un restaurante, y un sport bar ligado a Sould Park.