El alcalde de Málaga visita a las víctimas malagueñas del accidente ferroviario ingresadas en el Reina Sofía de Córdoba

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visitó en Córdoba a los malagueños heridos en el accidente ferroviario de Adamuz. De la Torre acompañó a un residente sueco hospitalizado y a la familia de una joven embarazada ingresada en la UCI, interesándose por su evolución. El alcalde destacó la rápida respuesta del Hospital Reina Sofía ante la emergencia, subrayando su papel fundamental durante la crisis. De la Torre resaltó la importancia de la línea ferroviaria afectada para Andalucía y expresó solidaridad con las víctimas del accidente.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha desplazado a Córdoba para conocer cómo se encuentran los malagueños heridos ingresados en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa a consecuencia del trágico accidente entre dos trenes este pasado domingo en Adamuz.

De la Torre ha compartido unos instantes con un hombre hospitalizado de nacionalidad sueca que reside en Benalmádena y ha acompañado a la familia de la joven embarazada que está en la UCI. En ambos casos, De la Torre se ha interesado por la situación de los afectados y su perspectiva de evolución.

Asimismo, ha explicado que su intención con esta visita ha sido la de interesarse por los heridos, a la vez que prestar compañía y afecto a los familiares "que en estos momentos siempre se encuentran, lógicamente, en el trauma de una situación vivida muy difícil".

Sobre el hombre sueco herido al que ha visitado, ha especificado que se encuentra consciente y bien de ánimo aunque tiene costillas fracturadas.

De igual forma, ha señalado que desconoce si en algún otro hospital hay más malagueños ingresados "porque lo que decían es que los que pudieran ser más importantes, más difíciles, dejarlos para este hospital y lo que fueran leves en otro sitio. Además, de que alguno ha podido ser dado de alta".

Francisco de la Torre también se ha reunido con el director del hospital cordobés, así como con el alcalde de Córdoba, quienes le han informado de la situación general. "Y he visto la verdad que el hospital Reina Sofía ha jugado un papel fundamental en esta catástrofe, ya que demostró una capacidad de reacción extraordinaria", ha valorado.

En este punto, el alcalde de Málaga también ha destacado que el Hospital Reina Sofía cuando supo de la noticia del suceso, "fueron capaces, una vez terminado toda la etapa de más agobio de trabajo, había 60 o 70 camas disponibles, y habían atendido a todos los heridos que llegaban hasta aquí".

"Me siento como andaluz orgulloso de hospitales como este, sinceramente, que dan un servicio de calidad y que son capaces de dar una respuesta y una tranquilidad a la población afectada, como en esta crisis provocada por este accidente", ha insistido.

Francisco de la Torre ha señalado que es "muy frecuente" el uso de la línea del ferrocarril que ha registrado el grave accidente tanto "para todos los que vivimos en la zona de Málaga, los que vivimos en la zona de Sevilla, o sea, el centro de Andalucía, el occidente de Andalucía, es nuestra vía de comunicación, inclusive Granada, también pasan por aquí camino de Madrid o volviendo de Madrid".

"Nos sentimos cerca de aquellos quienes sufren en nuestro país, con una reacción que ha sido muy positiva de todos los que se han acercado o se han preocupado por esto", ha concluido el alcalde, que también ha dicho sobre las causas del accidente "que hay expertos viendo y estudiándolo. Hay que esperar y que los expertos lo digan".