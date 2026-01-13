Nueva agresión a un médico del Regional de Málaga: puñetazos y patadas de una paciente

Las claves nuevo Generado con IA Un médico del servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga fue agredido físicamente por una paciente con puñetazos y patadas. La agresión ocurrió cuando el facultativo intentaba atender a la paciente, que presentaba síntomas de ansiedad; el ataque causó daños en el mobiliario de la consulta. Los vigilantes de seguridad intervinieron y expulsaron a la paciente del hospital para evitar nuevos incidentes. Este es el segundo caso de agresión a un médico en la provincia en 2026, lo que ha motivado una concentración de protesta del personal sanitario.

Un médico del servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga ha sufrido una agresión física, con puñetazos y patadas, cuando intentaba atender a una paciente que presentaba síntomas de crisis de ansiedad por motivos personales.

Así lo ha denunciado este martes el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha detallado que los hechos sucedieron el pasado 7 de enero cuando la usuaria le propinó un puñetazo en el pecho al médico, además de varias patadas que pudo esquivar, aunque provocaron daños en el mobiliario y el equipamiento sanitario de la consulta.

Según el relato del SMM, la situación concluyó con la intervención de los vigilantes de seguridad del hospital, que expulsaron a la paciente de las instalaciones y aseguraron que la agresora no regresara.

El facultativo, que se encuentra físicamente bien, cursó la Comunicación de Accidente de Trabajo e Incidente (CATI) a su jefa de servicio y está pendiente de denunciar a la agresora en comisaría.

Los médicos se han concentrado este martes en la entrada del pabellón B del Hospital Regional para protestar por este nuevo caso de violencia ejercida contra profesionales sanitarios.

Desde la organización sindical señalan que esta es la segunda agresión a un facultativo en la provincia en este 2026, "en una situación que sigue incrementándose en los últimos años y que este sindicato viene denunciando con tolerancia cero, aunque con la esperanza de que en los próximos meses no se produzcan más agresiones, si bien la Junta de Andalucía no ha tomado medidas contundentes al respecto", concluyen.