Prisión para el detenido de 22 años por una presunta agresión sexual a una joven en Nochevieja en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años por su presunta responsabilidad en un delito de agresión sexual cometido contra una joven, en el centro de Málaga, en Nochevieja.

En este sentido han informado fuentes del cuerpo de seguridad, que confirman así el que sería un segundo caso de presunta agresión sexual cometido en la ciudad en la última noche del año.

Los hechos tuvieron lugar ya en la madrugada del 1 de enero cuando la víctima, una joven de 19 años, regresaba a su domicilio tras salir de fiesta.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó el pasado día 3 de enero el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven por la presunta comisión de un delito de agresión sexual.

Así lo han dado a conocer desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que detalla que el presunto agresor se había ofrecido a acompañar a la joven agredida a su domicilio al encontrarse indispuesta durante la celebración de la Nochevieja en la capital malagueña.

El presunto caso de agresión ocurrió de madrugada. La víctima había estado celebrando junto a un grupo de amigos la despedida de año.

En un momento dado, la joven se encontró mal y decidió retirarse a su domicilio para lo cual fue acompañada por un amigo y por el que después resultaría ser su presunto agresor.

En el transcurso de la marcha, la joven dijo a sus acompañantes que ya se encontraba en perfectas condiciones por lo que les insistió en que ya no era necesario que la acompañaran. Los dos acompañantes decidieron entonces regresar con intención de continuar de fiesta. Presuntamente, el presunto agresor decidió seguirla en solitario y, tras abordarla en un portal, la habría forzado sexualmente.

En este sentido, cabe recordar que otro hombre permanece en prisión tras su detención como presunto autor de tocamientos a una menor de 16 años en un hostal de la ciudad.