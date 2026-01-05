Confirmado por el Ayuntamiento de Málaga: la Cabalgata de Reyes se mantiene a las 18.00 horas

La Cabalgata de Málaga, a pie de calle D. P.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga confirma que la Cabalgata de Reyes se celebrará el 5 de enero a las 18:00 horas, manteniendo el horario previsto. La cabalgata contará con 13 carrozas, más de 1.000 participantes y repartirá más de 20.000 kilos de caramelos y gominolas. El recorrido atravesará espacios amplios para evitar aglomeraciones e incluirá espectáculos, pasacalles y actuaciones musicales. La comitiva partirá desde la Alcazaba y finalizará en la Catedral, donde se realizará una ofrenda al Niño en un belén viviente acompañado de un concierto.

El aviso rojo por lluvias de este pasado domingo había puesto en peligro las Cabalgatas de Reyes en Málaga. Este 5 de enero, el Ayuntamiento de la capital ha confirmado que la Cabalgata saldrá esta tarde, como estaba previsto.

La capital vuelve a engalanarse para la Cabalgata de los Reyes Magos, que este 2026 contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia.

Más de 1.000 participantes recorrerán las calles de Málaga el próximo lunes a partir de las 18:00 horas, con más de 20.000 kilos de caramelos y gominolas por repartir, según ha detallado la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras.

La comitiva recorrerá un itinerario que discurrirá por espacios amplios para evitar aglomeraciones. A las 17:00 horas, Sus Majestades saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia.

En la escalinata del Ayuntamiento, el alcalde y la concejala de Fiestas, junto con el resto de la Corporación, les recibirán al son de la Banda Municipal de Málaga.

Desde el balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, alumna de Escuelas Ave María, leerá la carta a los Reyes Magos y saludará a Sus Majestades en representación de todos los niños y niñas de Málaga.

Desde la empresa municipal de Limpieza de Málaga SAM (Limasam) se ha preparado un dispositivo para la cabalgata de los Reyes Magos que contempla la presencia de cuatro operarios con sopladores y una brigada con cinco operarios a cargo de dos máquinas barredoras.

Itinerario

A las 18:00 horas está previsto que dé inicio al desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga. Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

El desfile contará con tres carrozas reales y diez de acompañamiento, animadas por pasacalles y grupos musicales.

Cabalgata de Reyes en Málaga 2026

- GRUPO MOTEROS CONTRA EL CÁNCER

- GRUPO DE PATINAJE ARTÍSTICO CLUB DEPORTIVO MARISTAS MÁLAGA

- BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DEL REAL CUERPO DE BOMBEROS DE MÁLAGA

CARROZA Nº1. “ICE AGE”

- PASACALLES “AVATAR”

CARROZA Nº 2. “CUENTOS DE NAVIDAD”

- PASACALLES “BAILA CONMIGO-TEATINOS”

- PASACALLES “PERSONAJES INFANTILES”

CARROZA Nº 3. “LADY BUG”

- PASACALLES “LES WAGONOTES”

CARROZA Nº 4. “AVIONES”

CARROZA Nº 5. “FUNDACIÓN UNICAJA”

- PASACALLES “EUPHORIA DANCE ACADEMY”

CARROZA Nº 6 “MÁLAGA C.F.”

- PASACALLES “CARS”

CARROZA Nº 7. “ESTRELLA DORADA”

CARROZA Nº 8. “ORIENTE”

CARROZA Nº 9. “BELÉN”

- BANDA JUVENIL “JUAN JURADO GUERRERO”

CARROZA Nº 10. “PAJES”

Hermandad María Auxiliadora

- BALLET REAL “JARDÍN DE LA ALCAZABA”

- CABALLEROS PORTEADORES DE LA ESTRELLA

- ABANDERADO Y GUARDIA DEL REY MELCHOR

- PORTEADORES COFRE REY MELCHOR

CARROZA Nº 11 “ORO”. REY MELCHOR

- BANDA MUSICAL SING ALICANTE

- ABANDERADO Y GUARDIA DEL REY GASPAR

- PORTEADORES COFRE REY GASPAR

CARROZA Nº 12 “INCIENSO”. REY GASPAR

- BANDA DE PERCUSIÓN BATUKEMTUKADA

- ABANDERADO Y GUARDIA DEL REY BALTASAR

- PORTEADORES COFRE REY BALTASAR

CARROZA Nº 13 “MIRRA”. REY BALTASAR