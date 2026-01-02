Paso clave para el gran macroproyecto de Rojas-Santa Tecla en Málaga: 2.900 casas y campo de golf de 18 hoyos

Imagen de los terrenos de Rojas Santa Tecla, donde se proyecta una gran urbanización de casi 2.900 casas.

Uno de los grandes desarrollos residenciales e inmobiliarios de Málaga capital, que proyecta la construcción de 2.900 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en el sector Rojas-Santa Tecla, con 1,5 millones de metros cuadrados, parece abandonar el bloqueo en el que se encontraba inmerso desde hace varios años.

Y ello gracias a una operación jurídica complementaria mediante la que se busca subsanar todos los reparos planteados por el Registro de la Propiedad hace ahora más de un año, lo que impidió la inscripción del acuerdo de reparcelación.

Esta novedad supone un paso decisivo para salir del actual atasco administrativo, hasta el punto de que allana el registro definitivo de la reparcelación, condición imprescindible para poder activar de verdad el ámbito.

​Fue el 19 de mayo de 2023 cuando el Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó el Proyecto de Reparcelación del sector Rojas‑Santa Tecla, consolidando sobre el papel el reparto de aprovechamientos entre los numerosos propietarios del sector.

​Sin embargo, cuando el proyecto llegó al Registro de la Propiedad nº 10 de Málaga, la inscripción fue suspendida mediante una nota de calificación negativa de 15 de julio de 2024, que señalaba numerosos defectos técnicos y jurídicos en el documento, sin cuestionar el planeamiento pero sí su encaje registral.

Ordenación de la futura urbanización de Rojas Santa-Tecla, en Málaga.

​Subsanar todos los defectos

La respuesta de la Junta de Compensación ha sido promover una Operación Jurídica Complementaria específica, amparada en el Reglamento General de la Ley andaluza de impulso para la sostenibilidad del territorio, con un objetivo claro: corregir uno por uno los defectos señalados por el registrador y dejar el proyecto en condiciones de ser inscrito.

​El documento repasa cambios de titularidad producidos durante la tramitación (defunciones, herencias, compraventas, fincas no inscritas), incorpora títulos y escrituras que faltaban, regulariza fincas sin inmatricular, acredita poderes de representación de sociedades y organismos como el Ministerio de Defensa/INVIED y documenta las ocupaciones e indemnizaciones mediante actas notariales y consignaciones en la Caja General de Depósitos.

​La reparcelación de Rojas‑Santa Tecla no es un mero ajuste registral: reorganiza un amplio ámbito de suelo urbano no consolidado en el que se prevén numerosas parcelas residenciales plurifamiliares y unifamiliares, además de parcelas comerciales y suelos destinados a equipamientos deportivos, sociales y escolares, junto a sistemas técnicos y viales.

​El Ayuntamiento de Málaga figura como titular de buena parte de los sistemas generales, viales, áreas libres y equipamientos, además de algunas parcelas residenciales y comerciales, mientras que el resto de suelos se reparte entre sociedades patrimoniales y promotoras y diversos particulares, lo que refuerza el carácter estratégico del sector dentro del modelo urbano del PGOU.

​Uno de los aspectos más sensibles abordados en la operación complementaria es la coordinación geométrica y administrativa: el documento incorpora informes de validación gráfica catastral para las fincas de resultado, los viales y el dominio público hidráulico, así como un informe específico sobre la vía pecuaria Vereda del Camino de Churriana a Málaga.

​Además, se deja constancia de que se ha corregido la cartografía catastral en el límite entre Málaga y Torremolinos en el tramo afectado, de forma que todas las parcelas del sector quedan inequívocamente dentro del término municipal de Málaga, y se ordena la posición del Ministerio de Defensa y del INVIED respecto a determinadas parcelas resultantes, junto con las hipotecas y embargos de distintas entidades financieras.

​Un desbloqueo clave

Hasta ahora, la ausencia de inscripción de la reparcelación mantenía a Rojas‑Santa Tecla en una especie de limbo jurídico: las fincas de resultado existían en el planeamiento y en el expediente urbanístico, pero no en el Registro, lo que limitaba la concesión de licencias, la financiación de proyectos y la seguridad jurídica de cualquier compraventa o inversión.

​Si el Registro de la Propiedad acepta ahora las subsanaciones contenidas en la operación jurídica complementaria y procede a practicar la inscripción, el nuevo parcelario quedará consolidado y se encenderá, de facto, la luz verde para activar una gran operación inmobiliaria con fuerte peso residencial, comercial y dotacional en la fachada occidental de Málaga.