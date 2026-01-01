El Plan Litoral se deshace: Málaga aparca el gran túnel de 2,3 kilómetros y las estaciones de autobuses soterradas

El gigantesco Plan Málaga Litoral pasa a engrosar el capítulo de proyectos fantasma que, tras dibujarse en un universo teórico, se queda en el camino, sin visos de hacerse realidad.

El que estaba llamado a ser motor central de la histórica transformación de la movilidad de la capital de la Costa del Sol, en su reclamada conexión con el área metropolitana, se ha difuminado por completo.

Lejos de las ambiciosas pretensiones con las que el alcalde, Francisco de la Torre, sembró la semilla original, partiendo de los trabajos iniciales de José Alba y Salvador Moreno Peralta, la imagen presente de la operación es del todo difusa.

Frente a los más de dos millones de euros invertidos desde principios de 2019 en la realización de estudios y anteproyectos, la ausencia total de reservas económicas para activar una intervención mayúscula, que sólo en los cálculos iniciales se tasa en unos 500 millones de euros.

Diseño ganador del concurso para la reurbanización del Plan Málaga Litoral.

El último ejemplo del estancamiento al que se ve sometida esta actuación es la ausencia de partida alguna en las cuentas municipales para 2026 y la paralización completa que sufre el avance en el desarrollo de los proyectos necesarios para programar la construcción de sus elementos clave.

Y esto incluye el túnel de 2,3 kilómetros de longitud mediante el que enterrar buena parte del tráfico que discurre por Muelle Heredia, Paseo de los Curas y el Paseo Marítino Pablo Ruiz Picasso. O los dos intercambiadores de transportes planteados en la Plaza de la Marina y la Explanada de la Estación.

Todas estas piezas del Plan Litoral cuentan desde hace varios años con un anteproyecto que fija los pilares fundamentales para su desarrollo. Sin embargo, en ninguno de los casos el Ayuntamiento ha ido a más.

Bloqueo

¿Por qué? Por la falta de dinero. O de fuentes de financiación claras para dar continuidad a una hoja de ruta que De la Torre empezó a trazar en 2019, cuando se presentó a las elecciones municipales con este proyecto como una de sus grandes apuestas de gestión.

Durante años, el regidor admitió la complejidad de actuar sin la colaboración directa del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía y sin la puesta a disposición de fondos europeos. "Es inviable", llegó a decir en el supuesto de no disponer de estas aportaciones externas.

Vídeo de la gran transformación que Málaga quiere ejecutar en su eje litoral.

El paso de los años confirma la ausencia de avance alguno en este camino. Y no porque De la Torre no lo haya intentado de manera reiterada.

Ni siquiera su aliado, la Junta, ha cumplido con el viejo compromiso de licitar y costear el proyecto constructivo de la estación soterrada dibujada junto a Renfe. Una renuncia que contrasta con el hecho de que durante algunos años ha reservado para ello dinero en sus presupuestos.

Pedro Martín Cots, que durante décadas fue responsable de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Málaga, expuso en una reciente entrevista en EL ESPAÑOL de Málaga el complejo escenario en el que se mueve la iniciativa y De la Torre.

Según el que fuera asesor directo del alcalde, todos los intentos de De la Torre para convencer a las Administraciones regional y estatal de la idoneidad de que el Plan Litoral se beneficiase de fondos comunitarios cayeron en saco roto.

"Lo hablamos con la Junta de Andalucía y con el Gobierno central. En todos los casos, al menos mientras yo estuve, nos denegaron los fondos europeos. Y nos dijeron de manera concluyente que los fondos Feder no podían financiar ese tipo de obras" Pedro Marín Cots, exresponsable de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Málaga

"Lo hablamos con la Junta de Andalucía, con los diferentes consejeros de Economía, y con el Gobierno central. Y en todos los casos, al menos mientras yo estuve, nos denegaron los fondos europeos. Y nos dijeron de manera concluyente que los fondos Feder no podían financiar ese tipo de obras", aseguró de manera concluyente.

Por más que son ya dos años y medio los que lleva Marín Cots fuera de la Casona del Parque, no parece que la situación haya variado un ápice.

A la inacción municipal en el impulso de los planes definitivos se suma el cambio de rumbo político que ha protagonizado De la Torre en este asunto, otorgando prioridad a otras iniciativas, cobrando especial relevancia el Auditorio de la Música.

A diferencia del Plan Litoral, el equipo de gobierno sí asume el reto de endeudarse para financiar buena parte de los más de 200 millones de euros en los que está tasado este equipamiento cultural.

El propio mandatario municipal, que afronta la parte final de su séptimo mandato, vino a reconocer en la rueda de prensa de presentación del presupuesto, el pasado 3 de diciembre. En ese acto, el que puso sobre la mesa los grandes compromisos económicos para 2026, al ser preguntado por el Plan Málaga Litoral se limitó a contestar: "Algún día se hará".